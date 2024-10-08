Сцена / Новости

В Псковском театре драмы почтили память жертв трагедии в Беслане

Сегодня, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, коллектив Псковского театра драмы почтил память жертв Бесланской трагедии 2004 года и всех людей, погибших от рук террористов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина

Сотрудники возложили цветы в фойе театра. Перед вечерним спектаклем на большой сцене состоится минута молчания.

Памятка о противодействии терроризму с рекомендациями для зрителей опубликована на ресурсах театра, а также транслируется в фойе.

Напомним, ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом.