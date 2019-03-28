Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Суздальский фестиваль анимационного кино
Премьеры апреля
ЗдраСьте, я ваша тетя!
Псковичи о «Несвятых святых»
Децл «Морфия»
Мариинка: впервые в Пскове
«Музыка любви» от Оксаны Федоровой
Детский концерт «Сказки Пушкина»
ещё Обзоры 28.03.2019 18:120 Жаркий, весенний, наш: подводя итоги Фестиваля русской музыки в Пскове 09.04.2019 21:301 Окей, андроид! 28.03.2019 18:120 Жаркий, весенний, наш: подводя итоги Фестиваля русской музыки в Пскове 21.03.2019 14:290 Чуки и Геки в путешествии сквозь года 21.02.2019 17:358 На фоне Пушкина. Часть вторая 18.02.2019 16:2718 На фоне Пушкина
Сцена / Обзоры

Окей, андроид!

09.04.2019 21:30|ПсковКомментариев: 1
На малой сцене Псковского театра драмы показали спектакль о том, как биороботы занимаются любовью

Спектакль режиссера Александра Баркара называется необычно: «R.E.P.L.I.C.A». Это английская аббревиатура, в переводе на русский язык означающая: «Революционное, эксклюзивное, персональное, легальное, инновационное конструирование андроидов».

В основе постановки - модная футуристическая пьеса Марии Зелинской «Хуманитас Инжиниринг». Спектакли идут чуть ли не по всей стране под разными названиями (например, «Механика любви» в МХТ Чехова или «Киборг, I love you» в Прокопьевском драматическом театре). Стоит признать, что псковское название самое концептуальное и вычурное.

Именно так: «R.E.P.L.I.C.A» - именуется фирма, в которую приходит молодая женщина Лера (Наталья Петрова), разочарованная в обычных мужчинах, чтобы заказать себе идеального биоробота, полностью отвечающего всем ее духовным и физическим запросам. 

Киборги пришли к нам из знаменитого фантастического романа Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» и - особенно - из экранизации Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года. Театральным зрителям, как и потребителям киберпанка, предстоит ответить на вопрос: «Человек или репликант?».

«R.E.P.L.I.C.A» - своего рода головоломка, творчески преобразующая тест Войта-Кампфа, с помощью которого герой Харрисона Форда выявлял репликантов среди людей. Позже окажется, что сюжет не так прост, как кажется в первой половине спектакля. Еще неизвестно, кто кого заказал у фирмы, и кто тут на самом деле андроид? 

Первая часть спектакля - это собственно стендап-шоу Леры, задающей при помощи эмпатического теста и киборга по имени Мила (Мария Петрук) необходимые ей параметры будущего партнера. Какой ей нужен идеальный мужик для жизни? Насколько сексуальный, понимающий, интеллектуальный, заботливый, щедрый и т. д.? Качества «изделия» закладываются по десятибалльной системе — от одного до десяти, и результат интригует.

Узнавая об интимных предпочтениях Леры, о которых она не стесняется говорить вслух (ведь речь идет о чуваке, с которым ей потом жить), мы многое узнаем и о современной женщине вообще, пусть и в рамках женских стереотипов «Поколения П», то есть неких средних представлений о жизни молодой интеллигентной фемины слегка за тридцать.

Понятно, что это условная модель женщины, но в ней легко распознать живого человека, как угадываем мы, допустим, в фильме «О чем говорят мужчины» какие-то типичные черты нынешних мужиков. Текст пьесы эксплуатирует как раз ходячие стереотипы гендерных приключений. Что с ними не так? Почему всего спустя два года отношений нормальный мужик от Леры убегает?

В этом смысле текст Марии Зелинской вовсе не феминистское (как некоторые могли бы подумать), а, наоборот, так сказать, «саморазоблачительное» высказывание, вроде знаменитых «Монологов вагины».

Лера, несмотря на весь свой несомненный ум и явно хорошее образование (она — графический дизайнер), остается крайне инфантильным существом - неслучайно на протяжении всего действия она навязчиво напевает одну и ту же колыбельную Медведицы из детского мультфильма «Умка»: «Ложкой снег мешая, ночь идет большая, что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, белые медведи, спи и ты скорей, малыш!».

Поэтому ей и нужен не реальный мужчина, а ходячий набор приятных функций и опций. Правда, с опциями, как наверняка уже догадался проницательный читатель, вдруг случается беда. Когда для «настроек» является только что изготовленный, новенький «тренажер любви» по имени Артур (Лев Орешкин), построенная было фирмой «R.E.P.L.I.C.A» схема стремительно ломается. 

Сюжет оказывается «перевертышем», но не совсем таким, как ожидает проницательный зритель. Интрига — человек или киборг? - сохраняется до конца, даже тогда, когда Лера и Артур занимаются любовью. Все думали, что он орет, испытывая оргазм, а ему просто свело судорогой ногу.

Вторая часть спектакля вообще очень веселая: комическое реализуется здесь как на уровне диалогов (местами гомерически смешных), так и на уровне ситуаций, гэгов. Спектакль пронизан пластическими отсылками к массовой культуре, к фрагментам видео, давно ставшим визуальными мемами.

Актеры забавно пародируют приемы, принятые в комиксах или юмористических телепередачах, играют эффект «строба» или замедления звука, цитируют культовое кино, например, танец Винсента Веги и Мии Уоллес из «Pulp Fiction» Квентина Тарантино или групповой танец из фильма Франсуа Озона «Капли дождя на раскаленных скалах» по юношеской пьесе Райнера Вернера Фасбиндера.

Все это, повторюсь, весьма забавно и создает своего рода постмодернистский визуальный микс, инвариант бытия, внутри которого мы все (и персонажи, и зрители) банально существуем каждый день. Что-то мелькает в восприятии и проходит мимо, исчезая навсегда, а что-то застревает в подсознании, превращаясь в настоящих «короедов», как у Леры, устраивающей целый аттракцион из «выноса мозга».

Смысл же спектакля можно сформулировать разными словами, допустим: «Все мы немного киборги» (имея в виду известный автоматизм, свойственный существованию человека, о котором любят рассуждать всуе патентованные психоаналитики), или строчками популярной советской песни: «Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает. Счастье — такая трудная штука: то дальнозорко, то близоруко. Часто простое кажется вздорным, черное — белым, белое — черным».

Иначе говоря, «андроидность» персонажей вполне можно понимать как метафору, а спектакль все же больше о людях, мужчинах и женщинах, их непростых взаимоотношениях, одиночестве и поисках «трушной», прости Господи, любви.  

Ну и, конечно, нельзя не сказать о сценографии Анастасии Трубниковой. Из декораций — лишь плюшевый ковер, изображающий лабораторию, да круглая качель, способная «сыграть» все, что угодно: ложе любви, черное зеркало дисплея, символ Мироздания. К тому же круг удачно рифмуется с напечатанным в программке знаком трансгендера — Венерой и Марсом, совмещенными в одном изображении: женский крест тянет в телесный низ, а мужская стрелка, как и положено, задрана вверх.

 

Александр Донецкий 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
09.04.2019, 21:301 Окей, андроид! 09.04.2019, 17:340 Казахский фильм о «лихих 90-х» и долгожданные «Мстители» выйдут на экраны региональной киносети Псковской области в апреле 08.04.2019, 13:074 Талгат Баталов: Зрителей «Очень громкой премьеры» ждет много сюрпризов 07.04.2019, 15:301 Премьера спектакля «R.E.P.L.I.C.A.» состоялась в Псковском драмтеатре. ФОТО
07.04.2019, 10:030 12 апреля состоится отчетный концерт «Театра танца «Русские узоры» 05.04.2019, 15:130 Сегодня вечером в БКЗ Псковской филармонии «Здрасьте, я Ваша тетя!»: билеты еще есть 04.04.2019, 11:570 Любите ли вы Брамса? Если да, то приходите на концерт «Звук создан Богом» 03.04.2019, 16:110 Хеллбой побывал в Псковской области в рамках рекламного кинотура
03.04.2019, 13:390 В мае Псковский драмтеатр планирует показать 22 спектакля 02.04.2019, 14:230 В Псковском драмтеатре прошли гастроли петербургского театра «Бродячая собачка». ФОТО 02.04.2019, 13:140 Знаменитую Седьмую симфонию Сергея Прокофьева услышат псковичи на концерте «Звук создан Богом» 02.04.2019, 12:200 Широкий репертуар, качественная картинка и звук: кино идет в районные центры Псковской области
02.04.2019, 11:230 Купить автобус и поставить два спектакля планируют в Псковском театре кукол 01.04.2019, 15:161 Актер Псковского театра драмы Александр Овчаренко: В роли самого себя 01.04.2019, 11:240 5 апреля псковичам покажут комедию «Здрасьте, я Ваша тетя!» 31.03.2019, 10:444 31 марта и 1 апреля Псковский драмтеатр примет участие в фестивале «Золотая маска» со спектаклем «Река Потудань»
29.03.2019, 14:540 «Очень громкая премьера» приглашает на кастинг всех желающих 29.03.2019, 14:461 Было бы хорошо к Ганзе возродить опыт уличных постановок театра «Карусель», считают псковские актеры 29.03.2019, 14:371 В подготовке к спектаклю «Река Потудань» нами двигали азарт и кураж - актер Псковского драмтеатра 29.03.2019, 14:252 Псковский драмтеатр переживает сейчас самый выдающийся период - актер Виктор Яковлев
29.03.2019, 14:232 Виктор Яковлев о номинации спектакля «Река Потудань» на «Золотую маску»: Раньше нам просто нечего возить было 29.03.2019, 13:070 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского», посвященной Дню театра 29.03.2019, 10:520 Выставка «Играем в театр» откроется в галерее «Цех» 28.03.2019, 18:120 Жаркий, весенний, наш: подводя итоги Фестиваля русской музыки в Пскове
28.03.2019, 10:040 XLV Фестиваль русской музыки в Пскове завершился концертом оркестра Мариинки 27.03.2019, 20:520 Худрук Фестиваля русской музыки выразил особую благодарность псковскому зрителю 27.03.2019, 15:201 Псковский драмтеатр поздравляет со Всемирным днем театра 27.03.2019, 11:051 Путин вручил премию для молодых деятелей культуры РФ режиссеру Сергею Чехову. ВИДЕО
27.03.2019, 08:450 Концерт симфонического оркестра Мариинского театра закроет Фестиваль русской музыки в Пскове 27.03.2019, 08:220 Детский концерт «Сказки Пушкина» прошел в Пскове. ФОТО 26.03.2019, 16:290 В Пскове с успехом проходит 45-й Фестиваль русской музыки. ВИДЕО 26.03.2019, 08:130 Сегодня состоится детский концерт «Сказки Пушкина»
25.03.2019, 14:460 Режиссер Сергей Чехов награжден премией президента РФ за постановку спектакля «Река Потудань» 25.03.2019, 12:430 5 апреля в областной филармонии покажут «Здрасьте, я ваша тетя!» 25.03.2019, 12:390 Режиссер спектакля R.E.P.L.I.C.A: Когда человек оказывается роботом, и почему робот абсолютно уверен, что он человек? 24.03.2019, 09:311 Сказка в пачке: «Лебединое озеро» впервые показали на псковской сцене
23.03.2019, 19:563 «Замахнулись на Чайковского»: в псковском БКЗ начался показ балета «Лебединое озеро» 23.03.2019, 15:560 Псковский театр кукол отметил тройной праздник 23.03.2019, 12:030 Премьерный показ балета «Лебединое озеро» состоится сегодня в Пскове 22.03.2019, 10:470 Михаил Ведерников о Фестивале русской музыки: Это прекрасная традиция, которую нужно поддерживать и в дальнейшем
21.03.2019, 19:281 45-й Фестиваль русской музыки открылся в Пскове 21.03.2019, 14:290 Чуки и Геки в путешествии сквозь года 21.03.2019, 12:081 Актер и режиссер Псковского театра кукол Борис Поткин: Главное - чтобы зрители радовались! 21.03.2019, 10:370 Выставка юной художницы Лайлы Мевес открыла Фестиваль русской музыки в Пскове
21.03.2019, 08:500 Хор имени Пятницкого откроет юбилейный Фестиваль русской музыки в Пскове 20.03.2019, 18:370 Псковский театр драмы представил афишу на апрель 20.03.2019, 17:490 «Она по-прежнему готова чаще появляться на сцене, а поклонники ждут новых композиций в ее исполнении». Тамара Гвердцители. Продолжение 20.03.2019, 12:320 Концерт Тамары Гвердцители
19.03.2019, 18:330 Наталия Неласая: Сколько помню себя, столько и наш театр! 19.03.2019, 17:560 Фестиваль русской музыки будет жить дальше и станет еще ярче и интереснее - Николай Хондзинский 19.03.2019, 17:150 Николай Хондзинский: Мы продолжаем движение к театру оперы и балета 19.03.2019, 15:120 Режиссер спектакля «R.E.P.L.I.C.A.» Александр Баркар: «Возможно, история о роботах поможет понять что-то о нас – людях»
19.03.2019, 14:340 С трепетом жду предстоящего концерта с Мариинкой - Николай Хондзинский 19.03.2019, 12:330 На премьере балета «Лебединое озеро» в Пскове будет играть концертмейстер Большого театра Александр Калашков 18.03.2019, 15:480 «Очень громкую премьеру» покажут в Пскове 11 и 12 апреля 18.03.2019, 12:570 20 марта откроется выставка художницы из Петербурга Лайлы Мевес «Звук и тишина»
15.03.2019, 16:310 «Дело Луначарского» о XLV Фестивале русской музыки. ВИДЕО 15.03.2019, 14:190 Гедиминас Таранда проведет балетный мастер-класс для псковичей 15.03.2019, 14:000 Рекордное количество билетов продано на балет «Лебединое озеро» в Пскове 15.03.2019, 13:340 6 апреля в Пскове состоится премьера фантастической мелодрамы R.E.P.L.I.C.A
15.03.2019, 13:070 Александр Заболотный и его «Фауст»: «Не люблю ставить нравоучительные спектакли» 15.03.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского», посвященной XLV Фестивалю русской музыки 14.03.2019, 16:330 Духовой оркестр псковского детского дома «Геликон» отметил 15 лет со дня образования 14.03.2019, 15:180 Псковичей приглашают на грандиозный концерт Артиста с большой буквы Валерия Леонтьева
14.03.2019, 12:220 Несравненная Тамара Гвердцители выступит в Пскове 12.03.2019, 13:090 Фантастическую мелодраму и оглушительную комедию готовит Псковский драмтеатр для показа в апреле 12.03.2019, 11:510 Здрасьте, я ваша Тетя! 11.03.2019, 18:452 Оксана Федорова подарила родному городу «Музыку любви»
11.03.2019, 13:390 На закрытии 45-го Фестиваля русской музыки псковичей ждет уникальное событие 11.03.2019, 12:350 «Звезды проекта Голос. Дети» 11.03.2019, 12:200 Комедия «Плачу вперед» 10.03.2019, 10:020 «Очень громкая премьера»
09.03.2019, 12:121 Премьера концертной программы Оксаны Федоровой состоится сегодня в Пскове 09.03.2019, 10:150 «Очень громкая премьера» 07.03.2019, 16:250 «Чук и Гек» покажут в Пскове 16 марта 07.03.2019, 13:360 26 марта состоится детский концерт «Сказки Пушкина»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru