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Сногсшибательно: в Пскове овациями завершился 75-й юбилейный филармонический сезон

В дурмане сирени, зависшей пелене немайской жары, предощущении дождя и необъяснимой магии вечно прекрасной музыки прошло вчера закрытие юбилейного 75-го филармонического сезона в псковском БКЗ.

Вероятно, не будет преувеличением сказать, что концерт, на котором прозвучали Элгар и Рахманинов, стал кульминацией целого года жизни Псковского симфонического оркестра. Он показал, как выросли наши музыканты, и продемонстрировал, чего добивался (и добился!) от музыкантов дирижер. Вместе с тем концерт на перспективу, «авансом» дал некоторые намеки на тот уровень исполнительского мастерства, к которому оркестр готов стремиться в будущем сезоне.

Псковская публика, как академическая, так и светская, очень ждала этот концерт: билеты на него были раскуплены еще недели за две до выступления. Конечно, в большой степени этот интерес «подогревал» заявленный в афише Концерт №2 для фортепиано с концертом Сергея Рахманинова. Это произведение, как тонко подметил лауреат международных конкурсов солист вчерашнего вечера Никита Мндоянц в интервью ТКД, «доступно слушателю любого уровня подготовки, с любым багажом знаний - от профессионалов до людей, которые далеки от классической музыки». Впрочем, и творчество Эдгара Элгара благодаря нынешнему филармоническому сезону, с недавних пор знакомо псковскому слушателю не понаслышке - в декабре прошлого года Концерт для виолончели с оркестром ми минор этого композитора прозвучал на сцене БКЗ филармонии в рамках абонемента главного дирижера Николая Хондзинского «Звук создан Богом».

Строгая изумрудная гамма афиши и сценического оформления зала настраивала на насыщенную эмоциональность восприятия и с успехом справлялась с задачей создания атмосферы загадочности и психологической глубины. Пока одни пытались найти удачный ракурс для селфи на прекрасном темно-зеленом бархатном фоне, другие разгадывали смысл изображения лунных фаз на заставке концерта, а третьи вспоминали концерт девятилетней давности, на котором рахманиновский концерт исполнял Денис Мацуев в сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста России Владимира Спивакова. Вспоминали и задавались вопросом - удастся ли музыкантам передать всю динамику, трепет и мощь великого произведения.

Приветствуя публику, дирижер Николай Хондзинский заметил, что этот концерт завершает яркий, насыщенный сезон, на протяжении которого множество событий произошло впервые здесь, в большом концертном зале Псковской филармонии. Николай поблагодарил всех, кто приходил на концерты. «Видя вашу реакцию, хотелось развиваться и двигаться вперед, - сказал он. - Впереди нас ждет летний сезон. В прошлом году он получился сногсшибательным и показал, что мы движемся в правильном направлении. Надеюсь, мы будем видеться чаще в следующем сезоне. То, что залы заполняются, очень важно: мы видим, что классическая музыка жива, что она нужна».

Взмах дирижерской палочки - и на зрителя мягко нисходит «британский Брамс» во всей своей красоте. Вариации на оригинальную тему «Энигма» - это 14 вариаций Эдуарда Элгара, чья загадка состоит в том, что за каждой вариацией зашифрованы имена друзей композитора. Их выразительные музыкальные характеристики начались с одной шутливой импровизации, в итоге выросшей в одно из наиболее известных сочинений британского композитора. Хотите верьте, хотите нет, но в исполнении нашего оркестра действительно ожила целая компания образов, в том числе ворчащий бульдог.

Никто не ожидал такого подвоха со стороны Элгара - он оказался весьма хорош. Эмоционален, интересен, эксцентричен местами (совсем как «Записки Пиквикского клуба»). Очень «английский», как отметила одна из классических дам, внимательно слушавшая вариации и задумчиво поглядывающая на сцену в театральный бинокль. Кто привлек ее внимание - молодой скрипач или импозантный директор симфонического оркестра Александр Чернявский, дирижер Хондзинский или кто-то из поблескивающей медью секции духовых? А может, она увидела тень самого композитора? Ведь финал вариаций - это, по сути, Эдуард Элгар собственной персоной. И характер его наш симфонический оркестр уловил довольно успешно.

Для того чтобы из Англии плавно переместиться в Россию, псковскому зрителю вчера хватило одного 15-минутного антракта. Ширь пространства, шум лесов, таящих в своей глубине сказку, страшную и прекрасную одновременно, свобода души и роскошь сердца - Второй концерт Рахманинова вбирает в себя все, что мы знаем о нашей родине. И даже больше.

Строгие критики, возможно, заметят, что местами нашему оркестру недоставало симфонической мощи, местами - темпа и сыгранности с солистом, кое-где - духовых (хотя в этот раз они играли как никогда). Мягкие ценители упомянут об умелой нюансировке, плавности и напевности мелодичных моментов в исполнении наших музыкантов, их со-звучии с дирижером. А самые искренние слушатели, выслушавшие все три части Концерта, затаив дыхание, - просто искупали артистов в долгих овациях, цветах и криках «браво»: Никита Мндоянц дважды выходил на сцену по завершении концерта, сыграв на бис «Арию из охотничьей Кантаты» Баха и «Прелюдию до минор» Рахманинова).

После таких эмоционально насыщенных концертов сложно прийти в себя: они действительно сногсшибательны (в терминологии дирижера Хондзинского - см.цитату выше). Они дарят своему слушателю надежду и веру в красоту, предвкушение чуда и предчувствие чего-то нового. Может быть, нового сезона?

PS: Псковская Лента Новостей поздравляет главного дирижера Псковского симфонического оркестра Николая Хондзинского с предстоящим 23 мая днем рождения и желает маэстро здоровья, семейного благополучия и свершения всех творческих замыслов на благо псковской публики!

Елена Никитина, фото Андрея Кокшарова