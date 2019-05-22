Сцена / Обзоры

«И мы там были....»

Симфоническим концертом 21 мая в БКЗ филармонии закончился очередной, юбилейный сезон. На этот раз оформлением филармонической сцены стало изображение ночного лунного пейзажа, с растущей и убывающей луной, как символом времени, и созерцание его вдруг привело к следующим сравнениям. За этот год космическая вселенная классической музыки ощутимо приблизилась к жителям Пскова - любителям классики. В бесконечных пространствах классической музыки стали видны новые звезды, а свет звёзд, давно открытых слушателями, стал ярче и теплее. И это всё - благодаря и неустанной работе оркестра над репертуаром, предлагаемым его руководителем, и прекрасным солистам, приглашаемым для выступлений в Пскове.

В программе прощального концерта прозвучали Элгар и Рахманинов. Симфонические вариации «Энигма» и Второй фортепианный концерт Рахманинова созданы британским и русским композиторами примерно в одном временном пространстве, в самом начале ХХ века. Для современного слушателя они представляют, тем не менее, словно бы два полюса. Концерт Рахманинова — популярнейшее и любимейшее публикой произведение, его слушают не только на концертах, но и в записях, в кинофильмах, его изучают, разучивают... С этой музыкой, думается, выросло не одно поколение людей во множестве стран во всём мире. И всё же, он, как и музыка Элгара под названием «Энигма» - загадка, так как каждый раз этот концерт, заявленный в афише, привлекает многочисленных слушателей и, наверняка, способен составить конкуренцию любому параллельно запланированному филармонией, развлекательному шоу.

На фоне заявленного концерта Рахманинова произведение «Энигма» британского «Брамса» - Эдварда Элгара не могло не заинтересовать потенциальных слушателей чем-то совершенно противоположным. Оно, практически, абсолютно неизвестно ни искушённому, ни, тем более, широкому слушателю. Многочисленные предварительные попытки рассекретить содержание этого произведения наверняка были предприняты дотошными и любознательными любителями и заинтересованными лицами, но главная интрига сохранялась до начала премьеры. Помогло и то, что это было уже третье произведение Элгара - главного открытия сезона 2018-2019 года. Можно сказать, что в этом сезоне открыта планета (или звезда?) Элгара - одного из последних романтиков, аристократичного и утонченного, порывистого и глубокого лирика, что само по себе парадоксально, так как в нашем представлении британской натуре свойственно скрывать чувства под маской сдержанности, бесстрастия и в речи, полной парадоксов.

Парадоксов, конечно, хватало. Ведущая раскрыла нам кое-какие секреты содержания вариаций, заметила, где «собака зарыта», вернее, «чуть не утоплена», но, думается, с первого раза сосредоточиться на всех деталях в поисках разгадок не всем удалось. Всех захватила музыка, начавшаяся с нежной, действительно загадочной в своей красоте темы-мелодии, и превратившаяся в череду разнохарактерных вариаций. Судя по всему, английские (британские) композиторы от Пёрселла, до Элгара, Бриджа, Бриттена весьма тяготеют к вариациям. Это их взгляд на мир, со способностью охватить его во всём разнообразии, взгляд, полный наблюдательности и любви. Так что можно считать, в концерте слушатели приобщились к загадкам и русской и британской души во всей полноте, открылся их микрокосмос! Открыли для себя и британскую звезду, и ещё раз, слушая слаженную игру солиста Никиты Мндоянца и Псковского симфонического оркестра под управлением Николая Хондзинского, открыли и разгадали и в себе загадочную русскую душу, со всем лучшим, на что она способна, по версии Рахманинова.

Пожелаем себе новых космических путешествий в бесконечной Вселенной классической музыки, где открываются и новые звёзды, и микрокосмос наших душ, а, может, и космос мировой души, как у Чехова, любимого писателя Рахманинова!?

Татьяна Лаптева, музыкальный критик