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Под покровом джаза

25.07.2019 08:53|ПсковКомментариев: 0

Говорят, к хорошему быстро привыкают. Мы ждем выхода альбома любимого исполнителя, слушаем его и качаем головой - мол, раньше поинтереснее был... Ждем приезда музыкантов, которые потрясли своим выступлением несколько лет назад - и снова вздыхаем: не то! Но в случае с проектами БКЗ Псковской филармонии последних лет все совершенно иначе.

Это прекрасно показал анонс «Лавандовой ночи»: вместо того, чтобы сказать «ну вот, опять то же самое, нет, чтобы что-то новенькое предложить», публика за считанные недели раскупила все билеты. «Золото Вены» - та же история: концерт состоится 23 августа, а половины мест уже как не бывало.

Секрет успеха летних проектов БКЗ филармонии кроется в нескольких ключевых находках, счастливым образом соединившихся в единое органичное целое: разнообразие репертуара, мастерство музыкантов, прекрасная площадка с креативными фотозонами.

Ну и, конечно, без грамотного пиара и бокала шампанского не обошлось!

Вот и вчерашний концерт ПОКРОВСКИЙ. JAZZ прошел при аншлаге: псковичи просто не смогли отказать себе в удовольствии устроить «маленькую пятницу» на гостеприимной террасе отеля «Покровский». Уже с половины седьмого к отелю «Покровский» начала ручейками устремляться публика (обычно так выглядит БКЗ в дни проведения концертов). Все с нетерпением ждали встречи с настоящим искусством импровизации, с музыкой, рождающейся здесь и сейчас, под свежим бризом с Великой, в городе, только что отпраздновавшем 1116-летие.

Конечно, большой интерес вызывали и музыканты, которым предстояло выступить на площадке open-air. Jazz Philharmonic Orchestra – это профессиональный биг бэнд, созданный в 2009 году из лучших молодых джазовых музыкантов Санкт-Петербурга. Оркестр существует при поддержке Государственной филармонии джазовой музыки. Руководителем оркестра является известный саксофонист Кирилл Бубякин. Коллектив сразу же зарекомендовал себя как мощный концертный оркестр. В его состав входят 16 музыкантов, каждый из которых является яркой личностью, вносящей в общее звучание оркестра свой индивидуальный голос. Лидером этого оркестра является саксофонист Кирилл Бубякин. Он объединил в один коллектив молодых джазовых музыкантов Санкт-Петербурга, среди которых Юрий Богатырев, Андрей Блинчевский, Андрей Зимовец, Алексей Дмитриев, Николай Затолочный, Егор Крюковских, Александр Козлов, Роман Квачев и др. Все они являются первоклассными музыкантами, профессионалами своего дела.

Псковичи знакомы с джазом не понаслышке: уже не в первый раз мы начинаем новый год именно с джазовых концертов Аркадия Галковского в БКЗ, в рамках фестиваля «Другое искусство» с успехом проходил фестиваль «Воздух джаз», у нас выступал Денис Мацуев, оркестр им.Лундстрема, Глена Миллера. Тем не менее, ПОКРОВСКИЙ. JAZZ открыл новые музыкальные горизонты - прежде всего, в том, что касается исполнительского таланта и удивительной сыгранности музыкантов, их способности чувствовать друг друга по каким-то неуловимым сверхзвуковым волнам.

Достаточно часто джазовые концерты страдают от стремления артистов выложить все свои умения перед слушателем, блеснуть техникой в ущерб музыкальной содержательности. Jazz Philharmonic Orchestra - это по сути один человек, подвижный, остроумный, интеллектуальный, в хорошем смысле старомодный и неимоверно элегантный. Слушаешь его - и как будто рядом с Покровкой вырастают силуэты Большого Яблока, кажется, вот-вот по соседству мелькнет Холли Голайтли со своим Котом или распахнутся широкие двери отеля и, разулыбавшись во все 33 зуба, выйдет к псковичам ослепительный Луи Армстронг под ручку с Эллой Фицджеральд... Так и скажет: Pozdravlyayu s dnem ravnoapostolnoi Оlgi... Ну а почему нет? Волшебная сила искусства!

«Для меня важно чувствовать гармонию и определённый ритм, - говорит Кирилл Бубякин в одном из интервью о своей манере исполнения. - Беспорядочные «поливы» на инструменте я никогда особо не понимал. Это просто не моё, но имеет место быть, ведь у этого направления есть своя публика. И, конечно, есть играющие в этом стиле исполнители, которых я уважаю и слушаю. Поэтому таким фрагментам не надо удивляться».

К слову, Кирилл похвалил нашу публику за умение слушать и чувствовать джаз - это было заметно по реакции слушателей, аплодировавших «там, где стоило аплодировать». Музыкант также выразил благодарность директору Псковской филармонии Елизавете Барышниковой за организацию замечательного концерта и концертмейстеру группы труб Псковского симфонического оркестра Рустаму Артыкову за помощь в подготовке к выступлению.

Бесспорным украшением и радостью джазового вечера в Покровском стал американский вокалист Дэвид Пост, который, кстати, отметил на псковской сцене круглую дату - свое 45-летие. Песни американского джаз-вокалиста Дэвида Поста проникают в самую глубину души слушающих. Добивается он этого путем соединения классической музыки и джазовой импровизации.

По мнению американской прессы, его пение сравнимо с пением Чета Бейка и Мела Торма, но голос Дэвида уникален, так как обладает, «глубиной и сдержанностью». А по мнению псковских дам, высказанному во время фуршет-паузы, он просто чертовски обаятелен.

«Концерт замечательный! - поделилась с нами впечатлениями псковичка Наталья Старосельская по окончании концерта. - Два с половиной часа джазового удовольствия и вечно-зеленой классики. Полный аншлаг и море впечатлений. Очень понравилась новая фотозона с брутальным мотоциклом!»
«Джаз на открытой площадке отеля «Покровский» - это не смолкающие аплодисменты... Это незабываемо», - пишет еще одна гостья музыкального вечера в «Покровском» в своем аккаунте в Instagram.

Вы спросите, а как же дождь, непременный спутник концертов в «Покровском»? Конечно, дождь был - куда без него? Но он ни капли не испортил радости слушателей, которых, как обычно, спасли синие дождевики и крепкий иммунитет закаленных меломанов со стажем.

«Джазовая музыка сильна настоящим моментом. Нет никакого сценария. Это диалог. Решение о том, какими эмоциями поделиться со слушателями, музыканты принимают за доли секунды на основании того, что чувствуют прямо сейчас», - говорил трубач, композитор и худрук Джазового Линкольн-центра Уинтон Марсалис. Судя по тому, что и как играли музыканты Jazz Philharmonic Orchestra в Пскове вечером 24 июля, в этот самый «настоящий момент» им было не просто хорошо, а потрясающе. Как и слушателям, уловившим в их музыке ощущение красоты жизни во всей ее полноте и свободе.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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