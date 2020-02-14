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Memento: испанский гений на псковской сцене

Казалось бы, что может быть общего между Россией и Испанией - двумя странами, лежащими с двух «концов» Европы? Жаркая цветущая Испания и холодная заснеженная Россия. Страстные ритмы гитары и задумчивые наигрыши балалайки. Эмоциональный язык и спокойный распевный говор. Тем не менее, чуть ли не с 16 века все приезжающие из России в Испанию считали, что эти две страны очень похожи друг на друга.

Одни приводят в пример исторические параллели (долгое чужеземное иго, особое отношение к теме церкви, эпохи диктатуры и гражданских войн), другие говорят о сходстве менталитета. Мигель Паласио, руководитель Управления проектов Патриаршего совета по культуре, советник генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино, автор более 60-ти статей и очерков, переводчик, доктор теологии (ThD), услышал переклички в диалоге двух культур, взаимно обогащающих друг друга. Эта мысль пронизывала литературно-музыкальный спектакль «Я - Федерико Гарсиа Лорка», который он представил псковской публике вчера, 13 февраля.

На видеоэкране - ряд меняющихся изображений: Лорка в детстве, в юности, с друзьями, его рисунки, картины Сальвадора Дали, вдохновленные общением с поэтом, пейзажи любимой Андалузии. И в этом же ряду - Лермонтов, Цветаева, Макс Волошин... Фотокадры сменяют друг друга, сопровождаясь литературно-музыкальными комментариями. Звучат голоса, стихи, песни - в записи, вживую, в линиях схематичных рисунков Лорки.

Говоря о жанре постановки, автор идеи отметил, что это не совсем спектакль в традиционном привычном понимании. «Это смесь разных жанров, - пояснил Мигель Паласио. - В первую очередь, это посвящение великому поэту, очень интересному человеку, любимому в России - Федерико Гарсиа Лорке. Попытка рассказать его биографию нетривиальным путем. Сам он был блестящим драматургом, артистическим человеком, и мне показалось, что лучше всего раскрыть его личность не путем написания биографии в ЖЗЛ или какой-то серии статей, а попытавшись представить его жизнь так, как он сам очень это любил - через театр, драматургическим методом».

И постепенно, всматриваясь в ткань текста, вживаясь в судьбу испанского гения, понимаешь: все ведь действительно взаимосвязано, судьбы людей, которые даже никогда не встречались в реальности, на самом деле перекликаются, отражаются друг в друге.

Например, леденящая душу история о том, как Федерико Гарсиа каждый день ходил мимо кладбища, где был похоронен его рано умерший старший брат, которого звали точь-в-точь как его, совершенно точно зеркалит биографические данные о раннем детстве Винсента Ван Гога.

А допущение автора спектакля о том, что Лорка совершенно органично смотрелся бы в коктебельском доме Волошина, не вызывает никаких сомнений - разве что сожаления о том, что этого на самом деле так и не произошло: несмотря на то, что Федерико мечтал побывать в России, его чаяниям не суждено было сбыться.

В волошинском Крыму он бы наверняка познакомился с Мариной Цветаевой, которая заочно была влюблена в его стихи, по темпераменту так похожие на ее собственные строки. «Она была той поэтессой, которая гениально переводила, что не всегда получается у многих поэтов, - говорит Мигель Паласио. - В самом начале 40-х годов она перевела по подстрочнику - испанский язык она не знала - одно из самых ярких стихотворений Лорки - «Гитара»: «Начинается плач гитары, разбивается чаша утра, начинается плач гитары. О, не жди от нее молчанья...» Знаменитое произведение, на которое писали музыку многие замечательные композиторы. В нашем спектакле она гармонично влилась в текст».

Так и строится постановка - на пересечениях, отголосках, отзвуках, перекличках, зеркальных отражениях. Конечно, не обходится в ней и без осмысления взаимоотношений Лорки с его близкими друзьями - Луисом Бунюэлем и Сальвадором Дали, который умирая, твердил одно лишь «ми амиго Лорка», с его подругами - сестрой «безумного» испанца Аны Марии Дали, которая так и не вышла ни за кого замуж, и певицей Ла Архентинитой, с его малой родиной - солнечной Гранадой, с его стихами, которые по силе своего творческого накала напоминают пастернаковское - «нахлынут горлом и убьют»...

«Я очень люблю «Гитару», безусловно, люблю «Цыганское романсеро», но больше всего - «Сонеты тёмной любви», - говорит Мигель Паласио, отвечая на вопрос журналистов о личных предпочтениях в творчестве великого испанского поэта. - Это последние по хронологии сборники Лорки. И особенно - «Диван тамарита», в котором поэт возродил забытые со времен средневековья жанры, использовавшиеся арабскими поэтами, жившими в Испании... Мне кажется, этот сборник - квинтэссенция его творчества, взгляда на жизнь, на любовь, одиночество и смерть - это и есть главные мотивы творчества Лорки».

Спектакль «Я - Федерико Гарсиа Лорка» провел нас от рождения поэта к его смерти, которая стала для него дверью в вечность.

Federico Garcia Lorca

Memento

Cuando yo me muera,

enterradme con mi guitarra

bajo la arena.

Cuando yo me muera

entre los naranjos

y la hierbabuena.

Cuando yo me muera,

enterradme si quereis

en una veleta.

!Cuando yo me muera!

Елена Никитина

Фото Андрея Кокшарова