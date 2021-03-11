Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Букашка Мари» - премьера в театре кукол
Рок, допросы или старая добрая комедия
Премьера в Пскове - «Смерть Тарелкина»
Уникальный проект - Навстречу незрячему зрителю
Апрельская афиша - 20 спектаклей
В память о Валентине Курбатове
ещё Обзоры 11.03.2021 08:570 Одиночество-скука 04.04.2021 09:262 Прости нас, Сережа, мы всё 11.03.2021 08:570 Одиночество-скука 26.02.2021 09:250 Спектакль любви непобедимой 29.09.2020 17:240 XXVII Пушкинский театральный фестиваль: От «Слова о полку Игореве» до… Тома Уэйтса 26.09.2020 15:501 Магадан как коан
Сцена / Обзоры

Прости нас, Сережа, мы всё

04.04.2021 09:26|ПсковКомментариев: 2

Как Родина - Есенин для каждого начинается с чего-то своего, заветного и сокровенного. С зелененького двухтомника, выпущенного издательством «Современник» в 1991 году семимиллионным тиражом. С хрестоматийной «Белой березы» и раздирающей душу «Песни о собаке», прочитанных в школьном учебнике. С ковра на стене: в любой уважающей семье к этому признаку упорядоченного быта прилагалась фотография с кудрявым голубоглазым блондином: на шее бант, во рту трубка, трость у плеча. В таком виде он стал предметом восторгов множества юных дев, цитировавших наизусть последние слова поэта, написанные кровью.

Фото: пресс-служба Псковского драматического театра

Есенин спектакля «Бессонница», представленного впервые на суд псковской публики 2 апреля студентами актерского курса Российского государственного института сценических искусств, начался с рассветного солнца и юношеских стихов про «милашкину любовь» да «серебряные росы». Артисты Ислам Галиуллин, Даниил Иванов, Анастасия Коренцова, Андрей Ярославлев выходили из темноты в свет сцены нового зала Псковского драматического театра и читали знакомые всем строки. Без каких-то новаторских потуг, без претензии на глубинный патриотизм и высокую пафосность. Правда, без штампов не обошлось: лирического героя с большой бутылью, к которой он время от времени прикладывался, зритель, к сожалению, все же увидел. Но есенинские стихи все-таки заглушают прямолинейность: «коль черти в душе гнездились - Значит, ангелы жили в ней».

А после рассветных стихов - понеслась: на фоне черно-белых кадров хроники «Петербург, 1917, «сумасшедшая, « валит снег из всех щелей и повсюду - блоковские «Двенадцать». «Черный вечер. Белый снег. Ветер, ветер, на ногах не стоит человек» - указы, декреты, распоряжения, речевки и плакатные лозунги - летят со всех сторон бумаги, проклинающие мягкотелую интеллигенцию. Летят и не тают, сбивают с ног, тяжелея, липнут, тянут к земле.

По сцене мечется, передвигаясь с места на место, железная лестница-этажерка: она превращается то в трибуну для очередного дедушки Ленина или железного Феликса, то в тяжелый груз, который несут на плечах актеры, читающие монолог Хлопуши - «тяжелее, чем камни, я нес мою душу». Если в чтении промелькнешь взглядом одно-другое слово, то здесь, в темноте притихшего зала - не получится. Каждое слово чеканное, осмысленное, яркое, врезающееся в память.

А если вдруг что-то все же ушло в расфокус (телефон, допустим, зазвонил у кого-то в третьем ряду справа), то дублем для тебя идет старая запись этого монолога в исполнении автора. Я помню, как пластинку с голосом Есенина-Хлопуши нам, девятиклассникам лицея №15, включала учитель русского языка и литературы Татьяна Борисовна Жукова. До мурашек пробирающий крик-требование: «Проведите, проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!» спустя годы возымел тот же эффект разрывающейся бомбы. К тому же на экране траснлировались архивные кадры «с живым Есениным»: поэт на церемонии открытия памятника «пролетарскому» поэту Алексею Кольцову в Москве и второе видео - с Айседорой Дункан. Размытое, растерянное как будто лицо застывает и растворяется в темноте.

Контрастом после стихотворных строк прозвучали страницы допроса Есенина, устроившего драку в кафе: «занимаюсь поэтом», «виновным себя в хулиганстве признаю», «в оскорблении представителей власти при исполнении служебных обязанностей - не признаю». Казенные подписки и постановления, справки и протоколы вновь засыпают золотую голову, маячащую «на шее ноги». Под разными голосами является к поэту «черный человек» - роковой визитер Моцарта, накликавший заказом «Реквиема» саму смерть. Великолепная есенинская звукопись пронизывает воздух - ч-к, ч-ш, с-ч-х: «То ли ветер свистит Над пустым и безлюдным полем, То ль, как рощу в сентябрь, Осыпает мозги алкоголь».

По моим ощущениям, самым проникновенным стихотворением спектакля стало классическое «Не жалею, не зову, не плачу». Оно стало эмоциональной кульминацией всего рассказа о Есенине, выстроенного режиссером постановки заслуженным артистом России Сергеем Попковым. В этом произведении сконцентрировались все характерные для поэта образы, мотивы, художественные приемы - именно его мне захотелось перечитать в первую очередь по возвращению домой. Как-то по-новому оно заиграло в общей ткани спектакля.

Естественным финалом «Бессонницы» стало стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья...» - светлый аккорд после дисгармоничного рваного «Черного человека» и звона вдребезги разлетевшегося зеркала, символа разбитой жизни поэта. «Сумасшедшая, бешеная кровавая муть» обернулась не «исцеленьем калекам», а самой что ни на есть смертью - в стране, где «жить, конечно, не новей». Где 100 лет спустя ничего не изменилось - ни для поэта, ни для мужика, ни для «этого человека».

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
04.04.2021, 15:401 Псковский театр драмы отмечает 115-летие 04.04.2021, 09:262 Прости нас, Сережа, мы всё 03.04.2021, 19:390 Опубликована майская афиша Псковского театра драмы 02.04.2021, 14:100 Псковичи активно раскупают билеты на концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум»
02.04.2021, 12:420 Псковский театр драмы присоединяется к акции «Зажги синим» 01.04.2021, 22:560 Астраханский драмтеатр покажет свои спектакли в Пскове 01.04.2021, 12:370 Мастер живописи на воде Ольга Каурова: Шоу эбру – это магическое действо 01.04.2021, 11:110 Нового председателя псковского отделения СТД изберут 5 апреля
31.03.2021, 18:350 1 апреля касса Псковского театра драмы откроется в 14.00 31.03.2021, 15:140 Псковский драмтеатр информирует зрителей о замене спектакля 2 апреля 30.03.2021, 21:240 Встреча с фотографом Дмитрием Марковым пройдет в псковском театре 30.03.2021, 17:420 Цикл лекций издательства Европейского университета стартует в проекте «Ветка»
30.03.2021, 13:240 Марафон лучших спектаклей проведет Псковский театр драмы в свой 115-летний юбилей 30.03.2021, 12:310 По просьбам зрителей в псковской филармонии повторят «Лебединое озеро» 29.03.2021, 17:280 Премьеру спектакля по творчеству Есенина представит псковский театр 29.03.2021, 15:040 Ведущая исполнительница на гуслях в России даст концерт в Пскове
29.03.2021, 12:510 Первоапрельские комедии, стихи и стихии: обзор театральной недели в Пскове 26.03.2021, 13:340 В Пскове художница создаст картины на воде под живую музыку 25.03.2021, 17:070 Алексей Севастьянов поздравил коллектив псковского театра с профессиональными праздниками 25.03.2021, 15:580 В День театра псковичей приглашают на спектакль «Дни Победы»
24.03.2021, 18:030 Молодежный «Ахтеатр» приглашает зрителей на «Женитьбу» 24.03.2021, 16:121 Актеры Новохижин и Яковлев получили звание «Заслуженный деятель искусств Псковской области» 22.03.2021, 17:100 Двое вокалистов получили звание «Заслуженный деятель искусств Псковской области» 22.03.2021, 15:230 Рок, допросы или старая добрая комедия: обзор театральной недели в Пскове
22.03.2021, 12:470 Премьера спектакля «Букашка Мари» состоялась в псковском театре кукол 22.03.2021, 10:590 Концерт по форме 22.03.2021, 10:031 Оркестр Росгвардии выступил на фестивале русской музыки в Пскове 21.03.2021, 16:062 Один из самых романтичных балетных спектаклей представили псковичам
20.03.2021, 21:430 Соскучились по «Пскову» 20.03.2021, 19:320 До завершения акции в Псковском театре драмы остался один день 19.03.2021, 13:300 Псковичей приглашают посетить концерт ансамбля русской музыки 19.03.2021, 12:350 Сказка для взрослых
19.03.2021, 12:190 Фестиваль анимационного кино открылся в Псковском драмтеатре 18.03.2021, 17:250 Псковичей приглашают на просмотр лучших новинок отечественной мультипликации 18.03.2021, 13:320 Симфоническая сюита «Шехеразада» прозвучит сегодня на Фестивале русской музыки 17.03.2021, 13:120 Птицы певчие
16.03.2021, 19:300 «Мастера хорового пения» открыли череду ярких проектов Фестиваля русской музыки в Пскове 16.03.2021, 19:160 Клуб «Тропы» приглашает псковичей на встречу с легендарным путешественником 16.03.2021, 18:480 Псковский театр драмы добавил в апрельскую афишу восемь спектаклей 16.03.2021, 16:380 Премьеру спектакля «Смерть Тарелкина» в Псковском драмтеатре перенесли на май
16.03.2021, 13:500 Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» выступят в Пскове 14 апреля 16.03.2021, 11:140 Фестиваль русской музыки открывается в Пскове 15.03.2021, 13:100 Псковские театралы получают скидку на билеты от Tele2 15.03.2021, 12:550 Худрук ансамбля «Псков» пожелала всем отдохнуть душой на Фестивале русской музыки
12.03.2021, 16:510 Лев Конторович: Открывать Фестиваль русской музыки для нас почетно и ответственно 12.03.2021, 16:160 Псковский театр драмы объявляет неделю скидок 12.03.2021, 14:520 Псковский драмтеатр продлил время работы кассы 11.03.2021, 17:410 В мартовскую афишу драмтеатра внесли изменения
11.03.2021, 17:010 Выставка «Демонология нашего района» открылась в псковском театре 11.03.2021, 13:010 Оркестр Росгвардии представит в Пскове нетипичную для себя программу 11.03.2021, 11:060 В память о Валентине Курбатове в псковском драмтеатре разместили его силуэт 11.03.2021, 08:570 Одиночество-скука
10.03.2021, 13:530 Концерт «Новый взгляд на традиции» состоится в Пскове 19 марта 09.03.2021, 20:030 Дмитрий Данилов о псковском спектакле «Свидетельские показания»: Это подарок для автора 09.03.2021, 18:420 Итоги «Данилов-феста» подвели в Псковском театре драмы 09.03.2021, 12:370 «Мастера хорового пения» откроют 47-й Фестиваль русской музыки в Пскове
07.03.2021, 19:250 Андрей Пронин рассказал о любви к абсурду. ВИДЕО 07.03.2021, 13:440 Писатель и драматург Дмитрий Данилов встретится с читателями в Пскове 07.03.2021, 12:520 Псковский театр драмы опубликовал афишу на апрель 06.03.2021, 21:570 «Данилов-фест» стартовал в Псковском театре драмы
06.03.2021, 18:200 Известный писатель Дмитрий Данилов участвует в псковском «Данилов-фесте» 06.03.2021, 12:320 Танцы на грани весны 05.03.2021, 13:020 Билеты на «Смерть Тарелкина» со скидкой 25% смогут купить псковичи 04.03.2021, 21:470 «Смерть Тарелкина» ставит в Пскове московский режиссер
04.03.2021, 21:110 Ансамбль Росгвардии разучил новую программу для фестиваля в Пскове 04.03.2021, 17:210 Театральные читки пройдут в псковском драмтеатре в рамках «Данилов-феста» 04.03.2021, 14:390 Губернаторский симфонический оркестр работает на износ - Николай Хондзинский 04.03.2021, 13:451 Псковичам рассказали о птице на логотипе Фестиваля русской музыки
04.03.2021, 13:200 Ансамбль «Псков» выступит с обновленной программой 04.03.2021, 12:430 Чем заинтересует Фестиваль русской музыки псковичей, рассказали его организаторы 04.03.2021, 12:121 Директор филармонии пообещала псковичкам концерт с участием красивого мужчины 04.03.2021, 11:520 Известный виолончелист призвал псковичей ходить на живые концерты
04.03.2021, 10:360 Псковский драмтеатр приглашает на открытый показ фильма «Человек из Подольска» 03.03.2021, 16:360 Выставка «Демонология нашего района» откроется в Пскове 03.03.2021, 07:480 Худрук Александринки верит в положительный результат объединения с псковским театром 01.03.2021, 16:560 «Метель» и «Пиковую даму» покажет псковский театр 2 и 3 марта
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru