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Искусство легких касаний

«Смотри, сейчас появится птичка!» - шепчет мама дочке, и на светящемся экране Большого концертного зала Псковской областной филармонии по мановению кисточки возникает лебедь. Еще мгновение назад его здесь не было - было лишь белое пятно краски на поверхности воды, налитой в специальную емкость. Но несколько легких касаний - и из-под руки мастера живописи эбру Ольги Кауровой появляется красивая величественная птица.

Красота картин на воде как-то по-особенному высветила великолепное изящество музыки балета «Лебединое озеро», прозвучавшей в исполнении Псковского губернаторского симфонического оркестра под управлением главного дирижера Николая Хондзинского. Искусство мимолетности и вечности сплелись на концерте в единое неповторимое целое, подарив публике неповторимые впечатления.

Необычный показ был приурочен к юбилею всемирно известного шедевра: 145 лет назад Петр Ильич Чайковский, вдохновившись сказочной красотой немецкого замка Нойшванштайн в баварских Альпах, сочинил сначала детский балет «Озеро лебедей», а затем создал и партитуру для Московской дирекции Императорских театров. За долгие годы эта музыка перешла в раздел признанной классики, при том что первое ее исполнение успеха не имело - правда, преимущественно за счет неудачной постановки.

Вслушиваясь в перипетии волшебного сюжета, воплощенного гением Чайковского, завсегдатаи Псковской филармонии наверняка вспомнили март 2019 года. Тогда «Лебединое озеро» впервые прозвучало на нашей сцене: в рамках 45-го Фестиваля русской музыки его представили артисты Имперского Русского Балета под управлением Гедиминаса Таранды.

Тогда яркость костюмов, изящество балерин, общее ощущение красочного праздника в какой-то степени затмили музыкальную сторону действия. На этот раз все было иначе: «воздушные облака» (так с персидского переводится слово ebri, от которого произошло название техники акваживописи) не отвлекали от восприятия музыки и исполнительского мастерства псковских оркестрантов. Восхитили скрипичные соло и нежные переливы арфы, очень свежо и сочно звучали духовые, прекрасны были музыканты ударной секции, благо им было где развернуться - даже кастаньеты пошли в ход.

Благодаря таланту мастера живописи эбру слушатели получили возможность увидеть музыку во всей ее эмоциональности. Образы на экране деликатно поддерживали движение балетного сюжета: белые и черные лебеди, пейзажи горного озера, розы испанского танца и золотая хохлома русского, драгоценные сокровища - краски перетекали друг в друга на глазах завороженной публики. Как живая, вода откликалась уже, кажется, на движения не художника, но самой музыки, льющейся со сцены.

Публика приняла новый формат концерта, совместившего в себе музыку и живопись, с нескрываемым восхищением.

«Для меня это новый опыт, - делится впечатлениями Наталья. - Мне сложно оценить мастерство художницы, я не понимаю, насколько это сложно. Похоже на то, как меняются картинки в калейдоскопе. Музыка, конечно, очень понравилась, наш оркестр впечатляет».

Первым знакомством с новой живописной техникой стал концерт и для псковички Лидии Ивановны. Она бывала на выступлениях оркестра с песочной анимацией, но, по ее признанию, эбру ей понравилось больше. «Знаете, возникает одна картинка, другая, и это завораживает, - объясняет она. - У песка нет такой яркости - тени в основном, а здесь благодаря краскам есть эффектность».

Ее спутница Наталья признается, что поначалу воспринимать происходящее на сцене было сложновато, но когда «мозг уже привык и слышать, и смотреть, тогда расслабилась, - говорит она. - В целом понравилось. Необычное восприятие - вроде вода, краски, но в то же время есть что-то общее с мультимедийными выставками «Ожившие полотна», которые проводились в Петербурге. Но там была статика, а здесь - динамика».

Спросить у четырехлетней Киры о ее эмоциях нет почти никакой возможности: Кира-ветер, Кира-метеор бегает от ряда к ряду, за ней просто не угнаться. Но ее мама Елена охотно рассказывает: «Ей очень понравилось. Она весь концерт дирижировала, танцевала - это надо было просто видеть. Все, кто рядом сидел, заметили, как ей понравилось то, что происходило на сцене».

Елена признается, что на концерт семья пришла только из-за Киры: малышку приучают к классической музыке. А вообще девочка интересуется этим искусством чуть ли не с пеленок: поет, играет на маленьком фортепиано, сейчас ходит на занятия в клуб. Родители формируют интерес к музыке постепенно, по науке: не просто привели на концерт, посадили на стульчик и велели не шевелиться - нет, дома с утра успели просмотреть на компьютере балетную постановку 1967 года. «Она услышала музыку, и сразу сказала: «Мам, мы это слушали». Ребенок все запоминает, классика ей нравится», - говорит мама.

Трижды псковичи вызывали на бис главного дирижера оркестра Николая Хондзинского и мастера живописи эбру Ольгу Каурову. Реакция публики не оставляет сомнений: все ждут продолжения подобных концертов. Зная, что в дирекции филармонии всегда учитывают интересы и запросы горожан при формировании программ сезонов, можно ожидать, что в скором времени мы вновь сможем увидеть Ольгу Каурову на нашей сцене.

Елена Никитина