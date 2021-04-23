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Звезда по имени Ольга

Вам когда-нибудь доводилось бывать на концерте, на котором крики «Браво!» звучат после каждого номера? А чтобы цветы дарили не только в финале, но и просто от нахлынувших эмоций - в середине вечера? Как раз такой необычайный концерт прошел вчера в зале Псковской областной филармонии. Причем выступали не заезжие селебрити, не знаменитости с обложек модных журналов, а наши, роднее некуда музыканты - ансамбль русской музыки «Псков» во главе с художественным руководителем Ольгой Алексеевой.

Фото здесь и далее: Псковская филармония

Без преувеличения можно сказать, что концерт «Заиграйте, мои гусли!» стал важной вехой в жизни любимого многими горожанами коллектива, обозначившей приоритеты и ориентиры для дальнейшего развития. Дело в том, что он стал первым в череде выступлений, цель которых - возродить утраченную традицию проведения концертов гусельной музыки в стенах Большого концертного зала филармонии. В прошлом концерты всегда вдохновляли и объединяли гусляров, служили связующей нитью между поколениями талантливых исполнителей. Теперь же концерты вновь должны стать ежегодными яркими страницами, продолжающими славную историю гусельного творчества на Псковской земле.

Вчерашний вечер стал не только подарком для псковичей-поклонников народной музыки, но и данью памяти всем музыкантам, которые стояли у истоков псковской гусельной школы. Обращаясь к слушателям (и заметно волнуясь), Ольга Алексеева назвала их имена: Валерий Тихов, Вениамин Кричевский, Игорь Остафийчук.

Концерт был приурочен и к важной вехе в жизни самой солистки - ведущей исполнительницы на гуслях в России, лауреата всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, солистки Государственного оркестра «Гусляры России», а ныне - еще и художественного руководителя ансамбля русской музыки «Псков». В этом году Ольга отмечает 25-летие творческой деятельности. Когда слышишь эту цифру, кажется, что речь должна идти об умудренном жизненным опытом, уважаемом человеке, который успел достичь высот профессионального мастерства, дожившем до седин. Все так и есть - за исключением последнего. Ольга полна сил, энергии, ее игра завораживает и вдохновляет, дарит ощущение свободы и полета. В ее руках гусли становятся живыми, обладающими душой. А иногда кажется, что музыка льется не с гусельных струн, а из самой исполнительницы - настолько она едина со своим инструментом.

То нежные и проникновенные, то огневые и страстные, то лиричные и задушевные - гусли Ольги способны создавать на сцене полные красок картины. Несмотря на то, что на протяжении всего концерта изображение деки на экране не менялось, слушатели увидели череду времен года: бурная и яркая весна с ее грозами и пьянящими ароматами уступила место летней зрелости, зелени садов и шуму дождей. Лето, в свою очередь, превратилось в осень с ее высоким небом, куполом поднимающимся над сжатыми полями. А там и до зимы недалеко с ее снегами и метелями. Все сезоны пронизала стихия народной музыки - неуемная, вольная, широкая.

Вместе с Ольгой музыканты «Пскова» исполнили лучшие произведения, написанные для гуслей, а также обработки народных мелодий. Прозвучали как известные многим слушателям композиции, так и ранее не звучавшая на псковской сцене музыка. Юбилейный концерт Ольги Алексеевой поддержали и солисты ансамбля, заслуженный артист России Александр Либ и Елена Федина - их зрители также приняли на ура.

Очень свежо и неожиданно для слушателей прозвучал дуэт гуслей и рояля, партии на котором исполнил Михаил Иванов - музыкант, с которым Ольга долгие годы сотрудничала в Москве. Он же выступил в роли конферансье, поддерживая своими репликами творческую душевную атмосферу вечера.

«Прекрасные впечатления, - поделилась с нами после концерта одна из зрительниц в возрасте. - Большое спасибо за концерт главной даме, очень понравилось. Конечно, мы старые люди, и все это как-то лежит к душе. Потому что гусли - старинные-старинные. Но это.. Даже не знаю, как выразить... И слов-то таких нет. Ну очень хорошо! Молодцы!»

Восхитил концерт и молодую аудиторию. «Я впервые слышу русскую народную музыку в таком количестве, - призналась Мария, студентка псковского вуза. - Я пришла на концерт за компанию с бабушкой и, честно говоря, не ожидала, что мне самой так понравится! Они бомбические! Я считаю, по уровню они не уступают звездам мировой величины».

На концерте было и много тех, кто знал Ольгу по ее начальным шагам в музыке. К сожалению, первая ее учительница Вера Алексеевна Кудрявцева прийти на концерт не смогла, но солистка рассказала, что преподавательница ДМШ №4 прислала ей трогательную телеграмму с добрыми словами напутствия. Но на концерте побывали многие другие. «Я знаю Олю с первого ее музыкального класса - она играла вместе с молей дочкой, - вспоминает псковичка Анна Николаевна. - Какая она была - такая же и сейчас, на сцене. Веселая, позитивная, очень талантливая. Дочка переживала, что не попадает на концерт, но, может быть, 6 мая сможет прийти на следующее выступление ансамбля «Псков». Мы следили за ее концертами и тогда, когда она была в Москве. А теперь рады, что она к нам приехала, и теперь она наша точно».

Спутницу Анны Николаевны, Инну Павловну концерт тоже вдохновил: «Мы ходили на ансамбль «Псков», когда они выступали в рамках фестиваля, очень хорошее было выступление, произвело впечатление такое, что захотелось еще прийти. И мы сейчас обсуждаем, что надо и 6 мая тоже прийти обязательно. Ольга такая очень веселая, заразительная. Они так играют и улыбаются друг другу - и дальше продолжают играть: задорно, весело. Это заражает положительными эмоциями, энергией».

Среди гостей концерта мы заметили и известных людей, причем не только в регионе, но и в России и за ее пределами. Специально для того, чтобы послушать выступление Ольги, в Псков приехал знаменитый российский модельер, режиссер-постановщик фестивалей моды и конкурсов красоты Раф Сардаров (читайте его интервью сегодня на Псковской Ленте Новостей).

Побывала на концерте Ольги и руководитель управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области Наталья Плявинская. «Я первый раз слушала Ольгу Алексееву, мы с ней недавно познакомились, и я в большом восторге от ее творчества, - отметила она. - Необыкновенный труд, настолько гармоничный образ, который она создает ан сцене, он не может не вдохновлять на творчество, и мне кажется, что все , ктоэто видит, заражается любовью к русской народной музыке».

Льется в сумраке зала звуки гуслей - неземные, разворачивающиеся в душе, вглубь и вширь. «Хотел бы я знать, зачем звёзды светятся, – задумчиво сказал Маленький Принц. – Наверное, «затем, чтобы рано или поздно каждый мог снова отыскать свою»...

Елена Никитина

Нам остается добавить, что следующий концерт ансамбля «Псков» состоится 6 мая. Музыканты представят большую праздничную программу, раскрывающую всю палитру песен о войне. Песен, ставших грозным оружием, не позволившем сломить народный дух, песен о мужестве, отваге, боевой дружбе, событиях на фронте и в тылу, песен о победе, о мае и весне, о любви и новой мирной жизни.

В концерте прозвучат занявшие особое место в людских сердцах «В лесу прифронтовом», «Журавли», «А зори здесь тихие». Свое место займут Попурри и Фантазия на темы военных песен К. Шаханова, сочинения для солирующих инструментов Е. Тростянского и О. Алексеевой, любимые мелодии «Гляжу в озера синие» и «Русские березы».

И, конечно, песенную программу о победе не представить без «Майского вальса» и музыкального символа, гимна победы – легендарной песни Давида Тухманова «День Победы».

В концерте выступят заслуженные артисты России Александр Либ и Наталья Александрова, солистка Елена Федина, солисты-инструменталисты Сергей Поторочин, Денис Горин, Елена Ленина. Украшением программы станет участие в концерте Заслуженного коллектива народного творчества России - театра танца «Русские узоры». Художественный руководитель и главный балетмейстер – Почётный работник образования, Душа земли Псковской Ирина Казимир.

Программу концерта дополнят стихи о войне и победе, напоминающие, что никто не забыт и ничто не забыто, а в сердцах новых поколений живет память о Великой Победе.

Билеты уже есть на сайте и в кассе Псковской филармонии. Стоимость 300-600 рублей.