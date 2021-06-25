Коматозники в ожидании лифта

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26.06.2021 20:10|ПсковКомментариев: 0

Во второй день гастролей Астраханский драматический театр показал «Отель двух миров» по пьесе Эрика-Эммануэля Шмитта

У нас в стране Эрик-Эммануэль Шмитт, что называется, не на слуху, хотя он принадлежит к блестящей плеяде французских писателей, вошедших в литературу в начале 90-х прошлого века. Прежде чем всерьез заняться драматургией, Шмитт, по примеру своих великих соотечественников (упомянем Вольтера, Камю, Сартра), начал с философии, защитил докторскую диссертацию «Дидро и метафизика», преподавал. Первый большой литературный успех пришел к Шмитту в 1993-м: писатель был удостоен премии Мольера за пьесу «Визитер», в центре сюжета которой встреча основателя психоанализа Зигмунда Фрейда с Богом.

В России нет, а в Европе Шмитт едва ли не популярней, чем его почти ровесники и постоянные соперники по ремеслу Мишель Уэльбек и Фредерик Бегбедер. В спектаклях по пьесам Шмитта заняты многие популярные артисты Франции: «Загадочные вариации» (1996) были написаны специально для Алена Делона; «Фредерик, или Бульвар преступлений» (1998) – специально для Жан-Поля Бельмондо. В фильмах и телесериалах по сценариям Шмитта снимались такие звезды французского кино, как Жерар Депардье, Омар Шариф, Катрин Денёв, Фанни Ардан, Настасья Кински, Венсан Перез и другие.

В 2001-м году Шмитт оказался в центре международного скандала после публикации романа «Другая судьба», в котором представил читателю альтернативную биографию Адольфа Гитлера. В лучших традициях философской провокации Шмитт задался вопросом: а как бы пошла история Европы, если бы молодой австрийский художник Гитлер в 1908-м году не был бы отвергнут, а поступил в Венскую академию художеств?

В 1999-м Шмитт написал одну из самых популярных своих пьес – «Отель двух миров», остроумную и изящную вещь, вот уже два десятилетия востребованную многими театрами мира и пользующуюся неизменным успехом у публики. В декабре 2019-го постановку «Отеля двух миров» осуществил Астраханский драматический театр. В июне 2021 спектакль приехал в Псков.

Отель между жизнью и смертью

Представьте себе жуткую ситуацию – вы впали в состояние комы. И вот пока врачи в больнице бьются за вашу жизнь, вы оказываетесь в неком третьем пространстве – это не жизнь и не смерть, а как бы отель, где вы ожидаете окончательного решения своей судьбы. В холле отеля имеется лифт, и в назначенный час вам придется в это лифт войти – и бездушный механизм увезет вас либо вниз, обратно в жизнь, либо вверх, в смерть. При этом никто не знает, что такое эта самая смерть: другая жизнь или абсолютное Ничто. То есть существование Бога и Царства Божия под вопросом, зато наличие комы не вызывает никаких сомнений.

Очнувшись после ДТП, редактор спортивного журнала Жюльен Порталь (Александр Ишутин) поначалу не понимает, где оказался, и что с ним, но другие постояльцы отеля – пожилая уборщица Мари (Александра Костина), президент крупной финансовой компании Дельбек (Дмитрий Корыгин), бывший бизнесмен, а ныне спиритист и маг Раджапур (Александр Ганнусенко), а также своего рода управляющая отелем – Доктор С (Екатерина Спирина) быстро и популярно объясняют вновь прибывшему, каковы тут правила игры. Все пребывают в ожидании своей участи, - куда им дальше: вверх или вниз? Одни ждут несколько дней, другие, например, Раджапур, несколько месяцев.

в отеле особо нечего, кроме как выяснять, как ты прожил жизнь, и что про нее думаешь, кома для этого занятия самое подходящее место, вот постояльцы и вступают в диалоги, откровенничают, спорят, философствуют. Они будто сошли со страниц романов того же Уэльбека, представляя разные социальные и психологические типы: циник-финансист, озабоченный наследством; творческий человек, страдающий от алкоголизма и отсутствия любви; переживший личную драму философ; женщина из рабочего класса, всю свою любовь отдавшая мужу и дочерям, но сама любовью обделенная и оттого несчастная – все они так или иначе исповедуются и ищут ответы, которые не смогли или не успели получить при жизни. Будет у них еще один шанс или нет, - неизвестно, а главное, не очень важно: выйдя из комы в лифт, они все равно ничего не вспомнят, а смерть еще большая загадка.

«Исследование бесконечных заблуждений» - такой подзаголовок своему спектаклю предпослали его авторы, режиссер Виктория Короткова и художник Натали Кейт Пангелинан, но прежде всего – это действительно превосходная литература. Звучащий со сцены текст не оставляет сомнений в том, что Эрик-Эммануэль Шмитт действительно большой писатель, причем именно в традициях французского интеллектуализма.

Реплики персонажей отточены и афористичны, судьбы и мотивы их поступков встают, как живые. Сочувствуешь даже самому несимпатичному и плоскому персонажу – президенту Дельбеку, переживающему из-за того, что наследники неправильно потратят его деньги. Когда Дельбек отправляется вниз, обратно в жизнь, Жюльен переживает, что такому ничтожеству дали второй шанс, а добрую уборщицу Мари отправили в неизвестность, в смерть, но Доктор С объясняет, что выбор жизни или смерти не зависит от того, хорош человек, или плох, умрут все, вопрос только, как и при каких обстоятельствах.

Но Шмитт не был бы успешным драматургом, если бы писал только сценарии философских диспутов – с появлением в отеле девушки Лоры, ждущей на Земле пересадки сердца (Анастасия Краснощекова) в спектакле появляется настоящая интрига: Лора так хочет жить, она настолько искренна в проявлении чувств, что Жюльен тут же влюбляется в девушку и признается в любви, то есть обретает в коме то, чего был лишен в жизни, а маг Раджапур, страдающий от чувства вины перед рано умершей дочерью, которой не успел помочь, хочет отдать Лоре свое физическое сердце. Сделать это трудно, а точнее, нельзя, но тут выясняется, что (оцените иронию Шмитта) и в коматозном отеле существует нечто вроде коррупции. Высшие силы можно уговорить, бросить на пол бумажку с телефоном племянника, который даст согласие на отключение аппарата ИВЛ, то есть даже из комы можно управлять реальностью внизу.

Финал «Отеля двух миров» открыт: сердце Раджапура Лоре скорее всего пересадят, а вот узнают ли Лора и Жюльен друг друга на земле, неизвестно, как неизвестно и то, выживет ли Жюльен. Лифт ждет. В зале включается свет. Зритель уходит с надеждой. Астраханский театр подарил псковичам красивую и умную притчу о том, что времени у нас у всех мало, и нужно спешить жить, и по возможности исправлять ошибки. Желательно, не в состоянии комы.

Александр Донецкий

Теги: #гастроли #театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
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