Moscow calling: роковая Псковская область

Как отметить 77 лет? Конечно, весело, с шикарной живой музыкой и кучей гостей - так, как это сделала Псковская область вчера, 23 августа. Ольга Кормухина, Алексей Белов сотоварищи, мощный звук, феерический свет и рок-хиты один за другим. Зеленый театр давно скучал по такому зрелищу - рок-концертов здесь, кажется, уже не было целую вечность. А тут и повод есть, и дело хорошее: все сборы от концерта (а это порядка 800 тысяч рублей) пойдут на создание мемориала «Зарождение Знамени Победы» в Идрице.

Да и музыканты, поднявшиеся на сцену, - совсем не случайные для нашего региона. На Псковщине к Ольге Кормухиной отношение особое: кажется, любой местный житель знаком со сложной историей ее жизни, которую навсегда изменила всего одна маленькая точка на карте области - Талабские острова, и один их житель - старец Николай Гурьянов. Суровая приграничная земля признает своим не каждого: долго проверяет на прочность. Но Ольге удалось стать местной - не по рождению, но по духу, по неиссякаемой смелости и силе характера, по самому имени святой покровительницы Псковской земли - княгини Ольги.

«Я себя чувствую здесь как нигде, здесь родилась моя душа», - призналась певица на вчерашнем концерте и после нескольких песен не выдержала - спустилась со сцены к зрителям. Пошла «в любимый псковский народ», чтобы «увидеть лица», - так объяснила она свой искренний порыв. И напомнила: «Завтра день памяти старца Николая Гурьянова. Он нас слышит, молится за нас, и мы должны быть достойными его молитвы».

Энергетика концерта зашкаливала и искрила. Кормухина «зажгла», выдержав свое обещание, мол, «мало не покажется». Звездный голос, которому, кажется, все под силу, выдавал песни, которые занимают важное место в сердцах многих слушателей. Все - о человеческом выборе, о душе, которая стремится к свету: «Я падаю в небо», «Птицы», «Путь», Космос».

Зеленый театр в буквальном смысле слова встал: невозможно сидеть, когда зашкаливают эмоции. К сцене, правда, спуститься не получилось: на площадке дежурили грозные волонтеры, которые отслеживали соблюдение масочного режима и соцдистанции. Но выяснилось, что псковичи танцуют не менее динамично и на одном квадратном сантиметре: руки, ноги, главное - рок-н-ролл. Мы заметили: в танец пустились даже ответственные псковские чиновники - не будем упоминать их всуе, но танцевали тайные рокеры из администрации неплохо.

Свои танцы случились у толпы, которая собралась на входах в Зеленый театр: безбилетники гроздьями висели на ограде концертной площадки, стояли на крепостной стене, разве что на фонари не забирались - лишь бы услышать и спеть вместе с рок-звездами любимые хиты.

С восхищением восприняли псковичи и появление на сцене фронтмена рок-группы «Парк Горького» Алексея Белова. Конечно, дело было не только и не столько в его классной гитаре-балалайке и нестареющей мужской харизме, сколько в той музыке, которую он исполнил. Tell me why, Stare, Moscow calling, а еще - сокрушительная версия квиновской We will rock you. Ви вил рок ю - тоненько подпевали псковичи «фром май харт», чувствуя: вот он, «э юник момент ин тайм». Когда еще услышишь такие песни вживую? Когда еще увидишь, как на сцене творится самый настоящий рок-н-ролл, или в переводе на русский по версии Алексея, «Эй, ухнем»?

Наверное, самым проникновенным моментом концерта стали его финальные минуты. Даже те, кто сидел на концерте незаметным тихушником, не выдержали под напором «сильных неженских песен» и энергетики Ольги Кормухиной Псковской: цоевские «Группу крови» и «Кукушку» пели всем миром. Ощущения - невероятные. Рядом - с глазами, полными слез счастья, - тянут «Солнце мое, взгляни на меня», к сцене тянутся руки с букетами цветов, а над Зеленым театром, широко раскинув крылья, летает большущая чайка. Не иначе как с Талаб.

«Псков, you're simply the best», - спела напоследок Ольга Кормухина, пообещав вернуться. Под неутихающие аплодисменты она покидала Зеленый театр, но как будто не в силах была это сделать окончательно и бесповоротно: оставалась на сцене, обращаясь к зрителям. «До новых встреч! Доброй ночи, псковичи, вспоминайте нас!», - словно из джазового прошлого плыло по Зеленому театру. Вроде скрылась за сценой. Но все еще не в силах проститься: звук поцелуя и слова: «Люблю вас, всегда с вами!»

Елена Никитина