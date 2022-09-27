Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Обзоры 27.09.2022 20:090 Двадцать девятый, компактный, Пушкинский 03.10.2022 15:070 «Здесь дни моей ничтожности и славы…» 27.09.2022 20:090 Двадцать девятый, компактный, Пушкинский 26.09.2022 20:040 «Островский 2.0» в стилистике «Яндекс.Дзен» 24.09.2022 19:032 Комик-шоу «Достоевский» 22.09.2022 14:210 Быть товарищем Кисляковым
Сцена / Обзоры

«Здесь дни моей ничтожности и славы…»

03.10.2022 15:07|ПсковКомментариев: 0

В Псковском театре драмы имени Пушкина прозвучала премьера нового музыкального спектакля Дмитрия Месхиева «Постой, паровоз! Вторая ходка».

 

Фото здесь и далее: Игорь Ефименко

Название ясно указывает на режиссерский прием: «Вторая ходка» – это сиквел, довольно распространенный кинематографический ход: если есть успех, почему бы им не воспользоваться? Тем более, публика просит. Новый спектакль Дмитрия Месхиева не продолжает первый «Постой, паровоз!», а скорее повторяет его по форме: не столько развивает уже знакомый сюжет, сколько расширяет репертуар, и перед зрителем вновь возникает история страны, ее неимоверно крутой маршрут, запечатленный в песнях и в лицах.

Песни – в исполнении Кати Руч и Александры Кашиной, лица – из коротких рассказов ведущего Сергея Скобелева. Лица – это реальные авторы прозвучавших со сцены песен и стихотворений, их трудные, поломанные судьбы. Как и в первом «Паровозе», в основе трек-листа «Второй ходки» – классика тюремного романса, или «русского шансона», как стало принято называть блатную песню в последние годы: знаменитая «Мурка», «Мама, я жулика люблю», «Воркута – Ленинград» и другие хиты блатного репертуара. Однако открывается «Вторая ходка» вполне интеллигентно – инструментальной пьесой знаменитого советского композитора Микаэла Таривердиева и песней на стихи Бориса Пастернака «Никого не будет в доме».

Как монтируется фольклорный, по сути, «блатняк» с творчеством вроде как рафинированных интеллигентов Таривердиева и Пастернака? А так, что верна трагическая формула национальной судьбы: от сумы да от тюрьмы не зарекайся, и музыкальный гений Таривердиев тоже когда-то был уголовником, и оттянул свои два года на зоне за то, что сбил на автомобиле человека.

На самом деле сбил пешехода не Таривердиев, а женщина, которая сидела за рулем, актриса Людмила Максакова, но Таривердиев так ее любил, что взял вину на себя. Позже эту историю отразил в сюжете фильма «Вокзал для двоих» кинорежиссер Эльдар Рязанов, который много работал с Таривердиевым, и, в частности, над фильмом «Ирония судьбы, или С легким паром!», в котором и прозвучала впервые песня на музыку Таривердиева и стихи Пастернака «Никого не будет в доме».

Сам же поэт Пастернак, хотя и не сидел, но писал Сталину письма в защиту арестованных, а еще от сталинщины пострадала его любимая женщина, Ольга Ивинская, да и сам поэт, получив Нобелевскую премию за роман «Доктор Живаго», был подвергнут травле (отчего и умер), поэтому в поэтическую ткань рассказа органично вплетаются стихи: «Я пропал, как зверь, в загоне». Так прихотливо сливаются персональные судьбы в одну общую судьбу страны, и одна песня порождает объем биографических связей и культурных ассоциаций: музыка, кино, литература.

По ходу спектакля, от номера к номеру, неожиданно выясняется, что авторами многих блатных хитов как раз и были интеллигенты – признанные поэты, художники, актеры, режиссеры. На самом деле для знающих людей ничего неожиданного в этом факте нет. Авторы блатных песен могли сами «оттянуть десятку», как поэт Николай Заболоцкий (шлягер на его стихи «Зацелована, околдована» звучит в спектакле), а могли не сидеть, как Владимир Высоцкий, но вот жанром блатной песни не брезговали.

Здесь важно понимать, что авторское творчество и тюремный романс оказались открыты друг другу. Если Высоцкий осваивал жанр с мастерством и талантом, сам учился у блатных исполнителей (три его песни «Всё позади – и КПЗ, и суд», «Бодайбо» и «Банька» вошли в трек-лист «Второй ходки»), то, допустим, стихи обэриута Заболоцкого присваивала себе уже сама блатная субкультура. А некоторые большие художники, пусть и в юном возрасте, что называется, экспериментировали с жанром, «играли в блатняк», причем настолько удачно, что их песни сразу уходили в народ.

Для первых зрителей «Второй ходки» наверняка стало откровением, что у культового жестокого романса «Когда с тобою встретились, черемуха цвела…» есть автор, – да еще какой! Оказывается, знаменитые стихи написал не кто иной как Андрей Тарковский (да-да! – правда, в юности, еще до того, как стал знаменитым кинорежиссером), а его отец, замечательный русский поэт Арсений Тарковский, одобрил текст сына и, по преданию, даже подправил несколько строчек. И, конечно, ведущий не мог не упомянуть, что стихотворения отца звучали в фильмах сына, например, «Вот и лето прошло…» в «Сталкере», и Сергей Скобелев тут же, не уходя далеко от рассказа, прочитал и эти стихи, поразительно простые и глубокие и столь уместные в октябрьский вечер.

В некотором смысле «Вторая ходка» Дмитрия Месхиева – это апология русской блатной песни, ответ всем тем, кто до сих пор и по недоразумению считает, что тюремный романс – это какой-то «низкий» и якобы недостойный театральной сцены жанр. И в качестве аргументов защиты звучат сами песни, например, блатные вроде бы «Кирпичики», сочиненные и впервые прозвучавшие в спектакле Мейерхольда «Лес» по пьесе Островского.

А теперь вот звучат и с театральной сцены, где в знакомые с детства мелодии, благодаря виртуозам-музыкантам, вдруг вплетаются то известный джазовый стандарт, то фрагмент из балета Чайковского, то мелодия из фильма «Шербурские зонтики». Оказывается, ничто высокое этому «всеядному», открытому для экспериментов жанру не чуждо. Здесь отдельный реверанс нужно сделать в сторону аккомпаниаторов – пианиста Бориса Федотова, гитариста Ивана Федорова и Ярослава Погодина, отвечавшего за перкуссию.

У «Второй ходки» как бы два сюжета: внешний рассказывает нам историю сидевшей в ГУЛАГе страны, о судьбах творческих людей, создававших культуру России ХХ века, а внутренний – посвящен самой песне, ее реабилитации в качестве самобытного жанра. А лучшим подтверждением этого наблюдения стала последняя песня спектакля – его кульминация и финал: «Переведи меня через майдан».

Многие люди убеждены, что эта песня – казачья, пришедшая к нам чуть ли не из глубины веков. На самом деле у этого признанного хита русских застолий имеются авторы. Причем все сплошь знаменитые и до сих пор живые. В 1980-м году текст был написан на украинском языке поэтом, будущим главным редактором журнала «Огонек» Виталием Коротичем. На русский язык стихи перевела известная советская поэтесса Юнна Мориц. А в 1985-м году уже русские стихи на музыку положил популярный советский бард Сергей Никитин.

Так родилась новая песня. Тогда же, в 1985-м, это она впервые и прозвучала в исполнении супругов Никитиных во всесоюзном эфире. Но кто из нас без специальных напоминаний обо всех этих подробностях помнит? Почти никто, и это первый знак творческого качества. Если песня сходу ушла в народ, была как бы «присвоена» им и сделалась легендарной, значит, это – большая удача авторов, настоящее произведение искусства.

Блатная песня в целом и есть такое произведение, – одновременно и авторское, и народное. Как, к примеру, тот же блюз в Америке или первородный французский шансон, блатная песня в России давно и удачно преодолела границы субкультуры, переместилась на диссидентские кухни и в интеллигентские гостиные, вышла в эфир радио и телевидения, стала полноправным феноменом русской культуры.

Чтобы убедиться в этом, достаточно прийти на «Постой паровоз! Вторую ходку» Дмитрия Месхиева.

Александр Донецкий

Теги: #театр #спектакль #театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
03.10.2022, 15:070 «Здесь дни моей ничтожности и славы…» 03.10.2022, 12:360 Концерт в честь открытия 79-го филармонического сезона пройдет в Пскове 02.10.2022, 19:220 Псковский драмтеатр будет перечислять деньги со спектаклей десантникам 76-ой дивизии 01.10.2022, 14:090 Шедевры мирового балета представят на псковской сцене
30.09.2022, 21:270 Концерт «Золотая осень – золотые люди» организуют в Пскове 30.09.2022, 18:596 Концерт в честь итогов референдумов прошел в Пскове. ФОТО 30.09.2022, 11:350 Дмитрий Месхиев выпускает продолжение спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» 29.09.2022, 17:050 Концерт «Мы вместе» пройдет в Пскове 30 сентября
29.09.2022, 12:270 Псковичей приглашают на 50-й показ комедии «Соседи» 28.09.2022, 19:200 Объявлены новые даты премьеры спектакля-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка» 28.09.2022, 11:560 Опубликована афиша Псковского театра драмы на октябрь 27.09.2022, 20:090 Двадцать девятый, компактный, Пушкинский
27.09.2022, 09:300 XXIX Пушкинский театральный фестиваль завершился в Пскове 26.09.2022, 20:040 «Островский 2.0» в стилистике «Яндекс.Дзен» 26.09.2022, 10:430 Спектаклем «Дядя Ваня» завершится Пушкинский театральный фестиваль 25.09.2022, 18:580 Актер Игорь Скляр выступит в Пскове в рамках недели столетия российского джаза
25.09.2022, 17:070 «Пусть гусли звучат!» 24.09.2022, 19:032 Комик-шоу «Достоевский» 23.09.2022, 10:230 Татьяна Толстая на встрече с псковичами: Культура – единственное живое, что есть на этом свете 22.09.2022, 20:290 Встреча с писательницей Татьяной Толстой проходит в Пскове
22.09.2022, 18:530 Квартирник «Бейрут» проходит во дворе Псковского театра драмы 22.09.2022, 17:550 «Беседка»: Андрей Калинин о «Товарище Кислякове». ВИДЕО 22.09.2022, 17:390 Криминальную комедию Островского покажут на Пушкинском фестивале 22.09.2022, 14:210 Быть товарищем Кисляковым
22.09.2022, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с режиссером Александринского театра 21.09.2022, 21:570 Марина Николаева восхитилась творчеством псковской художницы 21.09.2022, 20:220 На псковский театр написали жалобу после появления на его стене граффити 21.09.2022, 18:471 Дмитрий Месхиев объяснил причину ажиотажа на спектакль Константина Богомолова
21.09.2022, 18:150 Режиссер спектакля «Товарищ Кисляков» объяснил изменение финала первоисточника 21.09.2022, 17:581 Режиссёр Александринского театра рассказал, как актерский опыт помогает в постановке спектаклей 21.09.2022, 16:531 Дмитрий Месхиев рассказал, почему не было торжественного открытия Пушкинского фестиваля 21.09.2022, 15:473 Дмитрий Месхиев заявил о снижении интереса к Пушкинскому фестивалю у зрителей
21.09.2022, 15:131 Коммунисты, карета, пулемет 21.09.2022, 14:430 Юбилейный вечер Андрея Евстафьева пройдёт в Доме офицеров 21.09.2022, 14:120 «Беседка»: Дмитрий Месхиев о XXIX Пушкинском театральном фестивале. ВИДЕО 21.09.2022, 13:400 Нельзя наслаивать друг на друга крупные культурные мероприятия в Псковской области – Месхиев
21.09.2022, 13:140 Дмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль – одно из главных театральных событий года для региона 21.09.2022, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Дмитрием Месхиевым 21.09.2022, 11:370 Опера «Борис Годунов» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 20.09.2022, 21:090 Оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов» представили в Пскове. ФОТО
20.09.2022, 17:550 Репетиция оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов» проходит в Пскове. ФОТО 20.09.2022, 17:530 Псковский театр драмы принял участие в фестивале «Александринский» 20.09.2022, 08:350 XXIX Пушкинский театральный фестиваль стартует в Пскове 19.09.2022, 18:150 Выставка «Круг чтения» откроется в театральной галерее «ЦЕХ»
19.09.2022, 17:440 Квартирник «Бейрут» пройдет в Пскове 19.09.2022, 16:520 Оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов» покажут бесплатно в Пскове 18.09.2022, 15:320 Музыкальный фестиваль «Русское лето» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 17.09.2022, 19:391 Это обмен чувствами - солист рок-группы «7Б» о фестивале «Русское лето»
17.09.2022, 18:554 Сергей Галанин: чтобы понять менталитет псковичей, надо вместе выпивать и анекдоты рассказывать 17.09.2022, 16:550 Известная танцовщица Алиса Доценко провела мастер-класс в Пскове 17.09.2022, 16:150 Куда приводит желание «быть для всех хорошим»? 17.09.2022, 15:290 Фестиваль «Русское лето» стартовал в Пскове
17.09.2022, 08:580 Фестиваль «Русское лето» пройдет в Финском парке в Пскове 16.09.2022, 21:002 Кукольный спектакль «Три медведя» в Пскове представит театр из Петербурга 16.09.2022, 19:490 В Пскове пройдет концерт органной музыки 16.09.2022, 17:341 Джазовый ансамбль «Волковтрио» выступит в Пскове
16.09.2022, 13:190 Опубликована программа псковского фестиваля «Русское лето» 15.09.2022, 12:470 Спектакль «Постой, паровоз!» в Пскове перенесли из-за болезни артиста 14.09.2022, 20:400 Участница телешоу проведет танцевальный мастер-класс на фестивале «Русское лето» в Пскове 14.09.2022, 15:450 Псковский театр драмы объявил скидку на спектакль-открытие Пушкинского фестиваля
13.09.2022, 10:000 Сергей Трофимов отметит 55-летие концертом в Пскове 12.09.2022, 16:090 Военно-музыкальный фестиваль «Михайловский бастион» в Пскове. ВИДЕО 12.09.2022, 13:160 Рок-группы «СерьГа» и «7Б» бесплатно выступят в Пскове 12.09.2022, 12:171 Мать дизайнера Артемия Лебедева впервые выступит в Пскове
11.09.2022, 10:420 Гала-концерт «Михайловский бастион» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 10.09.2022, 21:470 Военно-музыкальный фестиваль «Михайловский бастион» состоялся в Пскове. ФОТО 10.09.2022, 15:190 Концерт «Многонациональное разноцветье» прошел в Зеленом театре Пскова. ФОТО 09.09.2022, 19:530 Почти 250 тысяч зрителей посетили проекты псковской Театрально-концертной дирекции летом
09.09.2022, 12:570 Пушкинский театральный фестиваль откроется спектаклем Александринского театра «Товарищ Кисляков» 09.09.2022, 12:280 Прямую трансляцию военно-музыкального фестиваля «Михайловский бастион» проведут для псковичей 09.09.2022, 10:130 Артисты телешоу «Однажды в России» выступят в Пскове 08.09.2022, 18:330 Тактильная выставка скульптур открылась в псковской галерее «Цех»
08.09.2022, 16:160 Последние билеты на концерт виртуоза-балалаечника распродают в Пскове 08.09.2022, 15:360 Выставка «История скульптуры наощупь» откроется в псковской галерее «Цех» 8 сентября 08.09.2022, 12:380 Спектакль Константина Богомолова покажут на Пушкинском театральном фестивале 08.09.2022, 12:140 Оркестр Военно-морской академии Петербурга выступит в Печорах
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru