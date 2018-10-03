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Комедию «Свинья» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 17 октября в Псковском драмтеатре

17 октября в фойе Псковского драмтеатра киноклуб «Молоко и Сено» покажет комедийный фильм иранского режиссера Мани Хагиги «Свинья». Начало показа в 20.00.

Приобрести билеты можно в в разделе «Афиша» на сайте или в кассе театра.

… В Тегеране один за другим погибают модные кинематографисты. Некогда опального, а сейчас просто забытого режиссера Хасана страшит не смерть, а то, что серийный убийца игнорирует его: неужели он не достаточно талантлив?! Он готов на все, лишь бы вернуть былую славу. Вскоре ситуация разворачивается на 180 градусов - и на нарцисса падают подозрения в череде трагедий.



Провокатор Мани Хагиги прошелся по всем болевым точкам эпохи Инстаграма, иронично «пожертвовав» даже собственной персоной ради смеха.



Мировая премьера сатирической комедии «Свинья» состоялась в Основном конкурсе Берлинского кинофестиваля, где режиссера с почетом принимали уже в четвертый раз.