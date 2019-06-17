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22 июня псковичей приглашают на прогулку-исследование

Для проекта «Театр Повседневности» художники и социальные исследователи Денис Есаков и Савва Дудин организуют прогулку или дрейф по Пскову. Вместе с участниками, спонтанно и свободно, они будут изучать город как открытое произведение, постоянно трансформирующееся в процессе коллективного творчества.

Всех желающих приглашают в субботу, 22 июня, к участию в дрейфе - творческой прогулке и конструированию ситуаций, борющихся со скукой, регламентированным досугом и отчужденным трудом. В воскресенье, 23 июня, результаты совместного исследования будут представлены в формате перформативной лекции в галерее «Цех».

Начало дрейфа: 22 июня в 11.00. Место встречи – галерея «Цех».

Перформативная лекция: 23 июня в 18.00 в галерее «Цех».

Савва Дудин - дизайнер впечатлений, режиссер и преподаватель, живет и работает в Москве. Окончил факультет социальных наук Высшей Школы Экономики, где исследовал неравенство в системе образования. Стажировался в Стэнфордском и Гумбольдском университетах. Отвечает за образовательные методики в онлайн университете Нетология. Сотрудничал с Moscow Music School, школой Летово, Центром Стратегических Разработок, Сколково, Telecom Electronic Beats. Сооснователь социальных проектов «SSL Lab» и «Поколение».

Денис Есаков - фотограф архитектуры и визуальный художник, живет и работает в Берлине. С 2013 года работы Есакова принимают участие в многочисленных групповых выставках, посвященных городской среде и архитектуре. Среди последних: «Легенды и мифы повседневной жизни» (Дом Гоголя, Москва) в 2018, «Дэвид Аджайе: Форма, Масса, Материал» (Музей современного искусства «Гараж», Москва), «Мельников/Ле Корбюзье (Вилла Савой, Пуасси) и «Сеансы фантомного соединения» (Институт Современного Искусства, Москва) – в 2017, «Простое равенство: внутренний модернизм» в рамках 5 Московской международной Биеннале молодого искусства (Галерея Граунд, Москва), «Объективно о Москве» (Мосстройинформ, Москва) - в 2016, и многие другие.

Напомним, открытие выставки «Театр повседневности» состоится 20 июня в 18.00 в галерее «Цех».