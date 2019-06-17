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Завпост Псковского драмтеатра Максим Горбунов участвовал в российском проекте «Театральное ПТУ»

Этим летом заведующий художественно- постановочной частью Псковского академического театра имени А.С. Пушкина Максим Горбунов принял участие в шестой сессии проекта «Театральное ПТУ», которая проходила в Москве, в Театральном центре СТД РФ «На Страстном», с 6 по 22 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

В сессии проекта приняли участие 20 технических специалистов из региональных театров России и 5 - из московских театров.

«Мы посетили самые известные театры Москвы и обменялись опытом с крупнейшими российскими и зарубежными техническими специалистами в области света, звука и других инновационных технологий, изучили новинки театрального оборудования», - рассказал Максим Горбунов. - Посмотрели несколько крупных с точки зрения технического оснащения спектаклей, среди которых «Сны Босха» канадского цирка в Театре Мюзикла, «День опричника» в Ленкоме и спектакль «Текст» Театра им. Ермоловой».

Помимо практического опыта и посещения цехов и мастерских Большого театра, Театра Олега Табакова, Театра имени Евг. Вахтангова, МХТ им. Чехова, Театра Мюзикла и другие, участники проекта прослушали ряд лекций и практикумов, которые включали в себя подробный разбор ряда важнейших тем по организации работы художественно-постановочной части театра в России.

В проекте «Театральное ПТУ» участвовали профессиональные компании, специализирующиеся на передовых технологиях по театральному свету, звуку, проекционному оборудованию, сценической механике, видеоконтенту, изготовлению декораций.

Важно отметить, что уже несколько сессий подряд важнейшими стратегическими и образовательными партнерами проекта «Театральное ПТУ» становятся две ведущие в театрально-технической области российские образовательные институции – Школа-студия МХАТ и Школа «Шоу-Консалтинг».

Проект «Театральное ПТУ (летняя школа-училище для заведующих постановочной частью, работников цехов и учащихся технических колледжей)» был реализован с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.