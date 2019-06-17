Сцена / Проекты

Детская театральная мастерская «Гвозди» объявляет набор на новый учебный год

В новом театральном сезоне «Гвозди» начинают работать с новым составом преподавателей. Однако распорядок работы студии остается прежним.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области, занятия будут проходить трижды в неделю в двух возрастных группах и включать обучение сценической речи, сценическому движению, актерскому мастерству. Главным продуктом коллективного творческого труда станет спектакль, который будет представлены зрителям на сцене Псковского театра драмы следующей весной.

Занятия в театре научат каждого из участников выразительно и убедительно говорить, красиво двигаться, преодолевать страх перед публикой. Ребята познакомятся с театральным закулисьем, приобретут опыт выхода на сцену и, возможно, кто-то из них в будущем свяжет свою судьбу с театром. Но и тем, кто выберет другую профессию, работа в творческой команде поможет раскрыть индивидуальность и приобрести хороших друзей.

Поступление в мастерскую происходит на конкурсной основе. Для участия в конкурсе абитуриенту необходимо подготовить творческую визитную карточку (представиться и рассказать о себе в творческой форме), а также быть готовым прочесть наизусть небольшой текст по своему выбору (стихотворение, басня, прозаический отрывок).

Конкурс для поступления в младшую возрастную группу (8-12 лет) состоится 4 сентября в 18:00.

Поступающих в старшую группу (13-18 лет) приглашают 5 сентября в 18:00.

Регулярные занятия в мастерской начнутся с 17 сентября.

Каждый, кто поступит в театральную мастерскую, станет гвоздем программы – острым, ярким, запоминающимся!

Записаться на конкурс и задать дополнительные вопросы можно по телефону: +7 (911) 395-77-63.