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Поступающих в детскую театральную мастерскую «Гвозди» ждут в ТКД на этой неделе

Детская театральная мастерская «Гвозди» – это творческий центр для детей и подростков на базе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Мастерская занимается театральной педагогикой и выпускает спектакли с участием детей и подростков в целях решения художественных и социальных задач.

Педагоги мастерской – высококвалифицированные практики театра, а ценности - атмосфера взаимного уважения, общение на равных, высокий уровень доверия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, став частью команды «Гвоздей» участники получают:

- Возможность выступать на сцене единственного театра драмы города в условиях профессиональной реальности

- Право бесплатного посещения мероприятий театрально-концертной дирекции (спектакли, концерты, фестивали)

- Мастер-классы от ведущих российских деятелей искусств и педагогов

Для поступления в театральную мастерскую необходимо пройти прослушивание, которое состоится 4 и 5 сентября в медиахолле Театрально-концертной дирекции по адресу: ул. Пушкина, д. 13А (3 этаж).

Конкурс для поступления в младшую возрастную группу (8-12 лет) пройдёт 4 сентября в 18:00.

Поступающих в старшую группу (13-18 лет) ждут 5 сентября в 18:00.

Регулярные занятия в мастерской начнутся с 17 сентября.

Задать дополнительные вопросы можно по телефону: +7 (911) 395-77-63.