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Галерея «Цех» приглашает детей и родителей на бесплатный мастер-класс по видеоблогингу

Театрально-концертная дирекция приглашает детей 12-18 лет и их родителей на бесплатный мастер-класс, где участники узнают:

на что способен смартфон,

как даже при скромных технических возможностях сделать картинку «смотрибельной»

и как преодолеть 5 препятствий на пути к видеоблогингу.

Мастер-класс состоится 21 сентября в 16:00 в галерее «Цех» по адресу: улица Пушкина, дом 13 (отдельный вход).

Только для участников мастер-класса 21 сентября будут доступны скидки на курс выходного дня «Видеоблогер», который стартует 27 сентября. А еще можно будет принять участие в розыгрыше бесплатного обучения на курсе!

Проводить мастер-класс (а в дальнейшем и спецкурс «Видеоблогер») будет Ксения Комчак – выпускница Школы театрального блогера при Псковском театре драмы, выпускница и куратор онлайн-школы видеосъемки и монтажа режиссера Таи Зубковой. А ещё перинатальный психолог и многодетная мама.

Ксения Комчак умеет и любит работать с детьми и взрослыми и не боится пробовать новое. Сейчас она готова поделиться со всеми желающими своим опытом в видеосъемке, монтаже, написании историй, маркетинге и личном бренде. Просто зарегистрируйтесь на мастер-класс по ссылке, не забудьте взять с собой смартфон, хорошее настроение – и приходите осваивать новые навыки и общаться с интересным человеком.

Дополнительные вопросы вы можете задать по телефону: +7 (911) 891-08-32.