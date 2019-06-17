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В городах и поселках Псковской области проходит кастинг подростков на главные роли фильма о молодежи

В городах и поселках Псковской области проходит кастинг подростков на главные роли в полнометражном художественном фильме о молодежи. Кастинг проводит режиссёр фильма Наталья Постовалова – выпускница Высших курсов сценаристов и режиссеров (Москва), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

Для жителей города Великие Луки кастинг пройдет 25 сентября в 15:00 в здании городской библиотеки по адресу: улица Пионерская, дом 7. К участию приглашаются юноши от 12 до 16 лет (рост до 170 см).

Все желающие могут приходить без предварительной записи. Справки по телефону: +7 911 395-77-63; (81153) 3-64-59.

Съемки фильма запланированы летом 2020 года на территории Псковской области. Режиссёр - Наталья Постовалова (Москва).

Добавим, что Администрация региона в мае 2019 года подписала соглашение, согласно которому, на базе Театрально-концертной дирекции создан «Центр поддержки кинематографии». Он получает полномочия по государственной поддержке киностудий, действующих на территории региона. Его работа будет способствовать развитию и популяризации регионального и отечественного кинематографа в России и за рубежом. Заявки на возмещение части затрат кинокомпаниям на производство фильмов, снятых на территории Псковской области, а также вопросы вы можете направлять на адрес электронной почты kino@tkd-pskov.ru.