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Более тысячи школьников со всей России посетят Псковский драмтеатр этой осенью в рамках программы «Моя Россия»

С середины сентября по ноябрь дети из разных регионов страны осваивают 4-дневный маршрут «Духовные истоки», разработанный по культурно-просветительской программе «Моя Россия» в рамках нацпроекта «Культура». Путевку по старинным российским городам школьники получили за свои победы в различных федеральных и региональных конкурсах и олимпиадах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

Одним из обязательных пунктов программы «Моя Россия» стало посещение Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. Во время экскурсии по театру ребят знакомят с историей Народного дома им. А.С. Пушкина, экспозицией музея и современной театральной жизнью Пскова.

В течение октября-ноября школьные туристическим группам будут показаны спектакли «Пиковая дама», «Ионыч» и «Чук и Гек», а также литературно-музыкальные композиции по произведениями А. С. Пушкина «И обо мне вспомянет…» в исполнении студентов актерского курса РГИСИ (Санкт- Петербург) под руководством заслуженного артиста РФ Сергея Попкова.

В настоящее время в театре уже успели побывать более 200 учащихся школ и колледжей из Тулы, Волгограда, Челябинска, Иваново, республики Марий Эл. После экскурсии по театральному закулисью свое исполнительское искусство им продемонстрировали артисты Сергей Попков и Ирина Смирнова.

Вчера, 1 октября, в Пскове гостили школьники из Севастополя.

Добавим, что, кроме знакомства с театром ребята за четыре дня маршрута увидят достопримечательности и знаковые места Новгорода, Пскова, Изборска, Печор и Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Напомним, что Псковский регион принимает школьников по программе «Моя Россия» уже в третий раз. Целью программы является популяризация русской культуры и развитие интереса к истории нашей страны среди молодежи. Основана программа Министерством культуры Российской Федерации, проект финансируется из федерального бюджета.

В ближайшее время Псковскую область посетят школьные тургруппы из Хабаровска, Московской, Смоленской, Томской, Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Нижегородской, Тверской областей, а также из республик Мордовия, Северная Осетия и Чувашия.