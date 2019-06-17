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Псков примет Всероссийский театральный марафон

Делегация Псковской области приняла участие в церемонии передачи символа Года театра в рамках Всероссийского театрального марафона, который прошел в Сыктывкаре. Псковскую область на театральном марафоне представляли заместитель председателя Комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн, и.о. генерального директора Театрально-концертной дирекции Ольга Тимофеева, директор Великолукского драматического театра Валентина Зандер, заместитель генерального директора Театрально-концертной дирекции - директор Псковского областного театра кукол Татьяна Ааб, а также артисты Псковского и Великолукского драматических театров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Символ Года театра руководству Республики Коми передал полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. В рамках торжественного мероприятия выступили лучшие коллективы и артисты Республики Коми. Для представителей сферы культуры регионов России была подготовлена ставшая традицией марафона профессиональная программа: мастер-классы и творческие встречи с ведущими театральными деятелями.

Псков Всероссийский театральный марафон примет в конце октября. В рамках этого мероприятия 26-28 октября в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина пройдут гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра комедии имени Н. П. Акимова. В свою очередь Псковский театр драмы 29 и 30 октября выступит на сцене Новгородского академического театра драмы им. Ф. М. Достоевского.

Напомним, Всероссийский театральный марафон стартовал в январе 2019 года во Владивостоке. За это время в нем приняли участие 74 региона РФ и 123 региональных театра. Свыше миллиона зрителей посетили или посмотрели онлайн трансляции 180 спектаклей̆ разных жанров.