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Юных псковичей приглашают в «Детскую литературную филармонию»

В юбилейный год 220-летия А. С. Пушкина Псковская областная филармония и Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина запускают новый проект «Детская литературная филармония».

После каждого концерта детского абонемента ребятам до 14 лет будет предложено выполнить творческое задание и поучаствовать в конкурсе. По итогам каждого задания жюри определит трех победителей, которые перед следующим концертом абонемента будут награждены дипломами и памятными призами. Все участники конкурсов получат электронные сертификаты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной библиотеки.

Первый концерт детского абонемента «Сказка о царе Салтане» уже состоялся 17 октября. Прошел он при полном аншлаге. Юным зрителям было предложено пофантазировать на тему: «В свете есть иное диво…». А что способно удивить тебя? Может, это фантастическое существо, неожиданный подарок или красивый вид любимого города?

До 5 ноября идет прием творческих работ.

С правилами оформления работ можно ознакомиться здесь

Следующий концерт «Сказка о золотом петушке» состоится 14 ноября в 14.00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.