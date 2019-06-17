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14 ноября в Пскове «Детская литературная Филармония» наградит победителей первого конкурса

Псковская областная филармония и Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина подвели итоги конкурса рисунков «В свете есть иное диво…», состоявшегося в рамках проекта «Детская литературная Филармония». Всего было получено 94 работы от воспитанников дошкольных учреждений и учащихся школ города Пскова. Дети выразили свое представление о том, что способно их удивить: падающие с неба конфеты, загадочные планеты, фантастические животные, собственная мама, или старая добрая сказка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции, победителями конкурса стали:

Сулейманова Нелли, 2 класс Гуманитарного лицея

Титова Надежда, 1 класс Естественно-математического лицея №20

Шачева Ульяна, 1 класс школы №47

Они будут награждены дипломами и памятными призами перед следующим концертом «Сказка о золотом петушке», который состоится уже 14 ноября в 14.00 в БКЗ Филармонии.

«Сказка о золотом петушке» - последняя из сказок А.С. Пушкина, чарующая красотой и мудростью, удивительным слогом. Юных и взрослых слушателей перенесет она в удивительный мир, где под яркую, фантастическую музыку Н.А. Римского-Корсакова оживут царь Дадон, Шамаханская царица, Золотой Петушок и, конечно, легендарный Звездочет, голос которого займет свое место в концерте.

После этого концерта ребятам до 14 лет снова будет предложено выполнить очередное творческое задание. По итогам конкурса жюри выберет трех победителей, которых 19 декабря в 14.00 наградят дипломами и памятными призами. Все участники конкурсов получат электронные сертификаты.

Задание ко второму концерту: Музей «Сказки о золотом петушке»

Необходимо принять участие в создании виртуального музея, посвященного «Сказке о золотом петушке» А.С. Пушкина. Ребятам предлагают подумать, какие предметы из сказки достойны оказаться в музее и стать экспонатами (независимо от их упоминания в пушкинском тексте). Может, это будет шелковый шатер Шамаханской царицы, царская колесница, «шелом» и латы одного из сыновей Дадона, сарачинская белая шапка звездочета, и т.д.

Детям предлагается создать свой экспонат в любой технике (рисунок, аппликация, коллаж, пластилин и т.д.)

Написать, какая информация разместится на этикетке к экспонату (из какого материала мог быть изготовлен этот предмет в сказке, возраст, особенности, судьба после окончания событий сказки и т.д.)

До 13 декабря нужно представить работу на конкурс любым из следующих способов:

принести в библиотеку по адресу Сиреневый бульвар, 3 (пн.-пт. с 10 до 19, вс. с 10 до 18. 28 ноября – санитарный день, библиотека не работает)

отправить фотографию работы на электронную почту artkaverin@pskovlib.ru

загрузить самостоятельно в альбом Музей «Сказки о золотом петушке» группы «Таланты и поклонники» https://vk.com/kaverin_ru в сети ВКонтакте

Количество работ от одного участника не ограничено.

Необходимо указать данные о себе:

Фамилию и имя, возраст

Место учебы и класс

Руководителя

Телефон для связи и email

Справки по телефону 68-20-19 (отдел искусств ПОБДЮ им. В.А. Каверина)