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В Пскове пройдут Дни норвежской культуры

Дни Норвегии в Пскове пройдут c 6 по 8 декабря. Как сообщили в пресс-службе ТКД, генеральное консульство Королевства Норвегия подготовило для псковичей и гостей города насыщенную культурную программу.

Откроет Дни Норвегии в Пскове 6 декабря передвижная выставка и лекция генерального консула Дага Малмера Халворсена «Пластик в море: мифы и реальность», посвященные крайне актуальной проблеме современности - экологии, в решении которой в глобальных масштабах активно участвует Норвегия.

В этот же день в Медиа-холле Театрально-концертной дирекции состоится показ кинофильма «12-й человек», это одна из двух лент, которые будут представлены псковским зрителям, второй показ, фильм - «Выбор короля» состоится 8 декабря. Оба кинофильма, посвящены 75-летию освобождения Северной Норвегии во Второй мировой войне.

7 декабря, в субботу Екатерина Лавринайтис, переводчик романов Ю Несбё, прочтет лекцию «Норвежский детектив на гребне волны», посвященную феномену успеха норвежского детективного романа.

Любителей классической музыки в этот день ждет встреча заслуженной артисткой России Галиной Сидоренко (меццо-сопрано) и лауреатом международных конкурсов Станиславом Соловьевым (фортепиано) в концертной программе «Незнакомые шедевры норвежской классики». Музыканты исполнят произведения Халфдана Кьерульфа, Юхана Свендсена, Юхана Халворсена и других одарённых норвежских композиторов, которые остались в тени своего великого соотечественника Эдварда Грига.

8 декабря, в воскресенье, лекцию «Норвегия – страна активного отдыха» - прочтет Елена Параничева, специалист отдела экономики и развития сотрудничества Генерального консульства. Она расскажет о туристических направлениях Норвегии.

Во время проведения Дней Норвегии в Пскове с 6 по 8 декабря в галерее «Цех» будет экспонироваться передвижная выставка о норвежской детской литературе «Ужасно интересно всё то, что неизвестно», которая познакомит юных читателей с классиками норвежской детской литературы и современными авторами.

Подробную программу дней Норвегии в Пскове, время и место проведения мероприятий можно будет узнать на сайте Театрально-концертной дирекции в ближайшее время.