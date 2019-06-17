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19 декабря «Детская литературная Филармония» наградит победителей второго творческого конкурса

Псковская областная филармония и Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина подвели итоги конкурса «Музей «Сказки о золотом петушке», состоявшегося в рамках проекта «Детская литературная Филармония». Это уже второй конкурс проекта.

Всего было получено более двухсот работ от воспитанников дошкольных учреждений и учащихся школ города Пскова и области. Участники конкурса размышляли о предметах из сказки, достойных оказаться в виртуальном музее. Рисунки и поделки представили новый взгляд детей на любимую сказку. В пушкинском тексте не указывается, из каких материалов были сделаны шлемы, мечи, царская корона и многое другое, каким путем этих предметов попали в руки главным героям. Ребята выдвинули свои предположения на этот счет и попытались домыслить, как сложилась дальнейшая судьба сказочных предметов.

Победителями стали:

Евдокимова Анастасия, 10 лет (Новоржевская Детская Школа Искусств им. Б. С. Трояновского)

Долженко Арина, 7 лет (1 класс школы №47)

Морозов Егор, 12 лет (6 класс школы №12)

Дополнительно жюри отметило Харину Варвару, 6 лет (детский сад №43) за чтение наизусть сказки А.С. Пушкина.

Награждение победителей состоится 19 декабря в 14.00 в БКЗ Филармонии во время концерта «Руслан и Людмила». Это третий концерт детского абонемента «Сказки Пушкина».

Он станет обращением к поэзии первого поэта России Пушкина и музыке Глинки - первого русского композитора-классика. Слушатели попадут в очаровательную волшебную сказку, повествующую о вечных человеческих чувствах - верной любви, побеждающей предательство и коварство, доблести и отваге русских витязей. Главное место в концерте займет чарующая музыка М.И. Глинки и Симфония No. 2 («Богатырская») А.П. Бородина.

К этому концерту объявляется новый конкурс для ребят до 14 лет: «Руси древний удалец».

Поучаствуй в создании галереи богатырей и витязей Древней Руси. Вдохновившись историями о былинных богатырях, музыкой М.И. Глинки, А.П. Бородина и других композиторов, Придумай своего персонажа, о котором история умолчала.

Нарисуй его в любой технике на любом формате;

Сопроводи рисунок краткой биографией твоего богатыря (когда и где жил, какими качествами обладал, чем прославился);

До 6 апреля 2020 года представь работу на конкурс любым из следующих способов: принеси в библиотеку по адресу Сиреневый бульвар, 3 (пн.-пт. с 10 до 19, вс. с 10 до 18), отправь фотографию работы на электронную почту artkaverin@pskovlib.ru, загрузи самостоятельно в альбом «Руси древний удалец» группы «Таланты и поклонники» https://vk.com/kaverin_ru в сети ВКонтакте

Количество работ от одного участника не ограничено.

Не забудь указать данные о себе:

Фамилию и имя, возраст

Место учебы и класс

Руководителя

Телефон для связи и email

Справки по телефону 68-20-19 (отдел искусств ПОБДЮ им. В.А. Каверина)

По итогам конкурса жюри выберет трех победителей, которых 16 апреля в 14.00 во время следующего концерта детского абонемента в Филармонии наградят дипломами и призами. Все участники конкурсов получат электронные сертификаты.