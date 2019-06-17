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Центр поддержки кинематографии, созданный на базе ТКД, приглашает кинокомпании к сотрудничеству

Псковская область входит в число российских регионов с системой рибейтов в кино. По этой системе часть затрат, потраченных киностудиями на съемки, возвращается из бюджета регионов, на территории которых они проводились, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

Администрация региона в мае 2019 года подписала соглашение, согласно которому, на базе Театрально-концертной дирекции создан «Центр поддержки кинематографии». Он получил все полномочия по государственной поддержке киностудий, действующих на территории региона. Работа Центра способствует развитию и популяризации регионального и отечественного кинематографа в России и за рубежом.

Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Театрально-концертной дирекции.