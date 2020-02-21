Сцена / Проекты

Новое творческое пространство открывает Театрально-концертная дирекция в особняке Лавриновского

Новое творческое пространство открывает Театрально-концертная дирекция в особняке Лавриновского. ТКД приглашает коллег и партнеров, граждан Псковской области в особняк Лавриновского - удивительное место, где гармонично сочетаются история и современность.

Обновленные интерьеры залов идеально подходят не только для церемоний регистрации браков, но и для проведения благотворительных аукционов, светских раутов, презентационных показов ювелирной продукции, фотосессий, дефиле, церемоний награждения, творческих бенефисов.

Напомним, особняк Лавриновского расположен в историческом центре города Пскова, на спуске улицы Детской к набережной реки Великой. Здание хорошо известное псковичам как Дворец бракосочетания, было построено в 1908 году по заказу семьи Лавриновских. Здание стало главным в семейном городском имении, украшением города, свидетельством высокого статуса владельца.

Вместимость площадки - 50 гостей.

Показ площадки и бронирование – 89210020028, zags@tkd-pskov.ru, @zagspskov.

Фото: ivamedia.pro