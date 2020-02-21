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В залах псковского особняка Лавриновского прошла первая творческая фотосессия

Театрально-концертная дирекция Псковской области провела первую творческую фотосессию формата «Love story» в обновленных интерьерах Дворца бракосочетаний (г. Псков, ул. Детская, 3).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, на площадке работали топовые специалисты свадебной индустрии Псковской области: Ольга Перог – известный флорист и декоратор основатель проекта «Kolibry wedding» (Псков); Олег Иванов – «лучший свадебный фотограф Псковской области 2018», Константин Тищенко (топ-100 фотографов России, победитель главной всероссийской премии Russian Photo Awards 2019 в номинациях «Мужской портрет» и «Love story»); Юлия Усова – дизайнер свадебных платьев и стилист. Образы невест создала Татьяна Трембач (топ – 10 визажистов России).

По завершении съемочного процесса, новая площадка для - особняк Лавриновского – был отмечен, как удивительное место, где гармонично сочетаются история и современность.

Театрально-концертная дирекция Псковской области приглашает к проведению фотосессий в интерьерах Дворца бракосочетаний.

Заказать фотосессию можно по телефону: 8 921 002 002 8, @zagspskov (Direct)

Фотографии предоставлены ресурсом ivamedia.pro