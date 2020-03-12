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Театр драмы запускает новый проект «Лучшие спектакли России в Пскове»

Псковский театр драмы запускает новый проект «Лучшие спектакли России в Пскове». Задача проекта – по мере сил и с известной регулярностью предлагать псковской публике гастроли лучших российских спектаклей последних лет, спектаклей, снискавших зрительскую любовь, ставших лауреатами престижных премий и фестивалей.

В мае псковичей ждет встреча с уже ставшим легендой спектаклем Юрия Погребничко «Магадан. Кабаре» (московский театр «Около дома Станиславского»). Показ приурочен к 80-летнему юбилею живого классика отечественного театра. А в апреле на нашей сцене – «Топливо» Семена Александровского и «И звали его Домино» Яны Туминой.

9 апреля, «Топливо» «Pop-up театр», Санкт-Петербург, документальный спектакль про мечту.

Захватывающая документальная пьеса Евгения Казачкова родилась из продолжительного интервью с IT-предпринимателем Давидом Яном - основателем ABBYY, разработчиком электронных словарей Lingvo и зачинщиком первых отечественных флешмобов. «Топливо» - редкий пример отечественного спектакля о карьере и поиске пути. Главный герой потратил много лет, чтобы стать ученым-физиком, но в итоге занялся совершенно другими вещами. Спектакль Семена Александровского с виртуозным Максимом Фоминым в главной и единственной роли - по форме что-то среднее между лекцией и стендап-комедией.

В 2017 году за постановку «Топлива» Семен Александровский был удостоен Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» как лучший режиссер. Спектакль объездил с гастролями многие города, а в Москве и Петербурге остается аншлаговым хитом.

Документальный текст открывает театру возможность сфокусироваться на внутреннем мире человека, на драматургии его жизни. Герой спектакля рассказывает о поступлении на физтех, об авантюре с первым электронным словарем, о том, как жизнь профессиональная запараллелилась с личной. На выходе получается история о поиске смысла жизни, о жажде бессмертия, о том, как изменить мир к лучшему. Спектакль стилизован под знаменитый проект TED Talks, в рамках которого с лекциями выступают самые успешные ученые планеты.

«Это один из редких спектаклей, где на первый план выходит увлекательная история, а не мастерство артиста или оригинальное мышление режиссера (хотя в “Топливе” имеет место и то, и другое)». (Антон Хитров, газета «Ведомости».)

Спектакль идет 1 час 15 минут без антракта 12+

Заказ и бронирование билетов на сайте театра.

12, 13 апреля, «…И звали его Домино», Театр кукол «Ульгэр», Улан-Удэ, история черно-бурого лиса.

Спектакль о черно-буром лисе по прозвищу Домино – это история по повести канадского писателя Сетон-Томпсона, наполненная веселыми, грустными, добрыми и трагическими моментами. Актеры театра кукол поведают зрителю о становлении молодого лиса, который превращается в умного и хитрого зверя, и о людях, которые бывают хуже диких животных.

Здесь нет кукол в привычном понимании, но есть удивительная и завораживающая работа актеров с предметами. Спектакль ищет новую форму выражения и находится на пересечении театра кукол и музыкально-драматического театра. В спектакле звучит речь на русском, монгольском, бурятском и английском языках.

Режиссер Яна Тумина в течение двенадцати лет была актрисой, соавтором и режиссером Инженерного театра «АХЕ». Спектакли Яны Туминой не раз становились номинантами и лауреатами престижных театральных премий: «Золотая маска», «Золотой софит», премии Эдинбургского фестиваля, Гран-при французского театрального фестиваля «Мимос» и др.

В нынешнем году спектакль номинирован на Национальную театральную премию «Золотая маска» в трех номинациях: «Лучший спектакль в театре кукол», «Лучшая работа режиссера в театре кукол» (Яна Тумина, Александр Балсанов), «Лучшая работа художника в театре кукол» (Яна Тумина, Александр Балсанов). В прошлом году спектакль стал одним из победителей Всероссийского фестиваля-смотра «Артмиграция - детям».

«”…И звали его Домино” − редкий спектакль, который можно с полным правом назвать постановкой для семейного просмотра. Кроме того, этот спектакль сложно отнести к какому-то одному жанру: драматический, музыкальный, танцевальный, кукольный или театр предмета. Искренний и простой, он разговаривает со своим зрителем на важные и серьезные темы − о добре и зле, жизни и смерти, предательстве и дружбе. Что может быть проще? Авторам удалось найти язык, не только понятный, но и интересный как детям, так и взрослым. Это не детский спектакль, в который добавили шутки для взрослых, чтобы родители не заскучали. Авторы говорят на универсальном языке эмоций», - делится впечатлениями театральный критик Татьяна Круковская.

Продолжительность: 1 час 40 минут с одним антрактом, 12+

Заказ и бронирование билетов на сайте театра.