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Сцена / Проекты

Присоединиться к акции «Окна России» предлагают псковичам

09.06.2020 08:29|ПсковКомментариев: 0

Театрально-концертная дирекция Псковской области приглашает жителей региона присоединиться к ряду всероссийских и региональных акций, которые пройдут в честь Дня России.

Так, с 5 по 12 июня проходит всероссийская акция «Окна России», к которой может присоединиться любой желающий, придумать и украсить свое окно или использовать трафареты для нанесения рисунков. Можно разместить изображение государственной символики или воспользоваться шарами, цветам, флагами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД. 

Организаторы предлагают сфотографироваться на фоне окна, фото разместить в соцсетях с указанием акции «Окна России» с хештегами #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия. Фото можно сопроводить словами поздравления или стихом.

С 8 по 12 июня пройдет Всероссийская акция «Добро России» в рамках которой жителям страны предлагается стать тайным доброжелателем и поздравить соседей с Днём России, отправив анонимное поздравление в одном из форматов: открытку с символами России и поздравлениями с праздником, сделанную своими руками; фотооткрытку с поздравлениями с праздником; символический подарок с поздравлениями с праздником. Акция не подразумевает прямого контакта между гражданами: созданные открытки или символические подарки тайный поздравитель может опустить в почтовые ящики соседей. 

12 июня участники акции публикуют в социальных сетях фотографии созданных и/или полученных открыток с хэштэгами #Добрыесоседи #ДобровРоссии #Спасибо #МыВместе.

С 8 по 14 июня запускается акция «Рисую Россию». Акция будет проходить в формате онлайн-флешмоба, в рамках которой дети вместе с родителями создадут рисунки на тему будущего и настоящего России, кем они, молодые граждане России, себя видят в перспективе.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо опубликовать фотографии рисунка в комментариях к основному посту акции в социальной сети Вконтакте в официальном паблике Всероссийского конкурса «Большая Перемена», продублировать комментарий в формате оригинальной публикации у себя на странице социальной сети, рассказав о себе и своем рисунке, и передать эстафету своим друзьям или родственникам, не забыв указать официальные хэштеги #РисуюРоссию и #БольшаяПеремена. Старт акции состоится в сообществе «Большая Перемена» Вконтакте, где будет объявлен флешмоб, посвященный Дню России.

С 8 по 14 июня пройдет акция «Россия в объективе». Она проводится в формате онлайн-флешмоба, в рамках которого участники публикуют фото любимых мест России и рассказывают, почему именно это место в стране им дорого с хэштэгом #Россиявобъективе.

Принять участие в акции может любой желающий. Для участия в этой  акции необходимо выложить фотографии в комментарии к основному посту челленджа в официальном паблике Вконтакте Всероссийского Конкурса «Большая Перемена» и продублировать комментарий у себя на странице социальной сети, рассказав о себе или о месте, изображенном на фото, и передать эстафету своим друзьям или родственникам, указать официальные хештеги #Россиявобъективе, #БольшаяПеремена,#Псковскаяобласть.

Также в честь праздника состоится запуск челленджей #РусскоеСлово и #РусскиеРифмы. Для этого достаточно записать на видео чтение стихотворения известных российских классиков или отрывка из любимых отечественных книг писателей и опубликовать в социальных сетях, в рамках этих челленджей используются хештеги #РусскоеСлово, #РусскиеРифмы, #БольшаяПеремена, #Псковскаяобласть.  

Теги: #ТКД #День России
Источник: Псковская Лента Новостей
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