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12 июня над Псковом состоится праздничный воздушный парад

Самым зрелищным праздничным мероприятием в День России обещает стать воздушный парад «Мирное небо России». С 10.00 до 21.00 12 июня над Псковом пройдут демонстрационные полеты парапланеристов, группы малой авиации и воздушных шаров с использованием символики РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

В воздушном строю пройдут пилоты Псковского парамоторного клуба, авиацентра «Середка», Федерации воздухоплавания Псковской области. Маршрут воздушного парада будет составлен так, чтобы все жители города могли увидеть его из окон собственных квартир. Помимо этого, в течение дня система оповещения города Пскова синхронизирует эфиры и каждый час будет включать блоки с исполнением популярных песен о России.

«Можно не сомневаться, что зрелище будет эффектным, – отметили в Театрально-концертной дирекции Псковской области. - Воздушные парады всегда привлекают большое внимание горожан. А что стоит за этой красотой, знают далеко не все. Подобная операция требует тщательной подготовки и особого мастерства пилотов».

Откроют воздушный парад в 10.00 парапланеристы. Пилоты Псковского парамоторного клуба не раз становились участниками зрелищных мероприятий и праздничных шоу. Их появление в небе всегда вызывает интерес. Наблюдать, как парят парапланы в небе, особое удовольствие, добавили организаторы.

Затем в 14.00 парад продолжит авиацентр «Середка» на своих воздушных судах. Пилоты центра являются действующими членами национальной сборной России, чемпионами России в классе автожиров, а также призерами чемпионатов мира и Европы, участниками Всемирных воздушных игр.

Закроет праздничное авиашоу с 19.00 до 21.00 полет воздушных шаров Федерации воздухоплавания Псковской области. Три тепловых аэростата один за другим поднимутся в вечернем небе над Псковом. Они «проплывут» над рекой Великой, украсив небо цветами российского флага.

Воздушный парад «Мирное небо России» организован Театрально-концертной дирекцией Псковской области при поддержке Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области и регионального комитета по культуре.