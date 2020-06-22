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Сцена / Проекты

Благотворительный концерт «Спасибо Медикам» состоится сегодня на парковке «Скай Ранчо»

18.07.2020 09:16|ПсковКомментариев: 1

Сегодня, 18 июля, жителей Псковской области ждет важное музыкальное событие, - концерт ведущих музыкантов Пскова, в формате кинопаркинга, который Театрально-концертная дирекция организует совместно с администрацией Псковской области. Это благотворительный концерт «Спасибо Медикам» в поддержку медицинских работников региона, пострадавших от COVID-19. Все собранные средства будут направлены на приобретение реабилитационных курсовок и путевок для врачей, медсестер и фельдшеров.

Во время благотворительного концерта «Спасибо Медикам» состоится розыгрыш призов, предоставленных спонсорами, для онлайн-зрителей. Надо отметить, что концерт будет транслироваться в режиме реального времени в социальной сети «ВКонтакте» на YouTube-канале «Театрально-концертной дирекции».

Среди призов - сертификаты на многократное посещение спектаклей Псковского театра драмы и концертов областной филармонии, велосипед Stels Navigator, предоставленный магазином «Технодром», а также бесплатное годовое обслуживание у одного из известных мобильных операторов.

Напомним, что сегодня в 18.00 на парковочной площадке базы отдыха «Скай Ранчо», в двух километрах от Изборска будет установлен экран и сцена, на которой в течении 2,5 часов будут выступать музыканты города Пскова, среди которых группы «Radio band», «Постоянные», КРАСИВАЯ, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева.

Ведущие концерта: Сергей Карпов, Ирина Потапова, Дмитрий Волхонов.

Стоимость одного билета на автомашину – 1000 рублей (не более 4 человек).

Давайте все вместе поблагодарим тех, кто сейчас поддерживает нас и помогает нам, и скажем #СпасибоМедикам.

Теги: #концерт #благотворительность #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
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