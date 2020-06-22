Сцена / Проекты

Театрально-концертная дирекция запускает новый сайт о свадебной индустрии Псковской области

Театрально-концертная дирекция запускает новый сайт о свадебной индустрии Пскова и области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, сайт содержит информацию о свадебной индустрии, специалистах и площадках она, здесь можно выбрать специалистов, почитать материалы по актуальным тенденциям, заказать организацию своего торжества.

На сайте можно ознакомится с работами фотографов, декораторов, флористов, свадебных видеографов Пскова, ведущих. Подобрать авторское свадебное платье, салон красоты, заказать торт, выбрать площадку для проведения мероприятия, музыкальное сопровождение, службу кейтеринга. Здесь можно найти производителей авторских свадебных аксессуаров из стекла, кожи и текстиля, посмотреть компании, формирующие пакетные путешествия для молодожен, найти пассажирского перевозчика и творческих специалистов (например, иллюзионистов, артистов театра огня).

Сайт поддерживает форму обратной связи. Пользователи ресурса могут обратиться за консультацией в режиме он-лайн, через сайт и социальные медиа Театрально-концертной дирекции.

В связи с запуском новой площадки в сети интернет, к размещению на zagspskov.ru Театрально-концертная дирекция приглашает:

фотографов

декораторов и флористов

свадебных видеографов

ведущих

специалистов по красоте

свадебные салоны

кондитеров

музыкантов

кавер-группы

службы организации кейтеринга

банкетные залы

рестораны

шоу-румы

компании, оказывающие услуги по пассажирским перевозкам

местных производителей свадебных аксессуаров из стекла, кожи и текстиля

компании, формирующие пакетные свадебные путешествия

творческих специалистов (иллюзионистов, артистов, организаторов).

В настоящее время созданная Театрально-концертной дирекцией площадка является надежным и эффективным рекламным ресурсом, который выведет бизнес на новый уровень и приведет новых благодарных клиентов.

Стоимость размещения составляет от 4800 рублей в год (ТОП-10 раздела). Есть индивидуальные VIP пакеты для продвижения бизнеса и сотрудничества.

По рекламе и вопросам сотрудничества обращаться по номеру 8 921 002 002 8.

Свадьба начинается здесь!