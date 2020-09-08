Сцена / Проекты

Как подготовить идеальную свадьбу, рассказали псковские эксперты

В рамках совместного проекта Театрально-концертной дирекции и Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области выпущены видеоролики, где специалисты свадебной индустрии рассказали, как подготовить идеальную свадьбу. Проект создан с целью популяризации и поддержки свадебной Event-индустрии Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД региона.

Напомним, в июле этого года Театрально-концертная дирекция, развивающая новое направление при Дворце бракосочетания – «Особняк Лавриновского», выступила с предложением поддержать свадебных специалистов. Фонд гарантий и развития предпринимательства присоединился к этой инициативе.

К съемкам видеороликов были приглашены свадебные специалисты, работающие официально на территории Псковской области. Соответствующее информационное письмо было размещено на ресурсах ТКД в сети Интернет.

На приглашение к участию в съемках отозвались 15 ярких представителей свадебной индустрии Псковской области. Коллегиально было принято решение о формате видеороликов: визитка-презентация каждого участника и интервью с ним, отметили организаторы.

Участниками проекта стали ведущие Владимир Дягилев и Александр Робин, Дмитрий Третьяков, Татьяна Афанасьева и Игорь Волков, декоратор Ольга Перог, свадебный организатор Wedding For You, кондитерская «Миндальное счастье», видеограф Юрий Сидоренко, студия звука и света Дмитрия Хлебова «TeamSoundPro», визажист-стилист Юлия Румянцева, кавер-группа «Красивая», Театр огня «БорХейм». Съемка и монтаж сюжетов осуществлялись с привлечением Олега Иванова – известного свадебного оператора, основателя студии Ivamedia.pro, активно действующей на рынке свадебных услуг Псковской области около 10 лет.

Теперь пары, принявшие решение о регистрации брака, могут познакомиться с профессионалами свадебной индустрии Псковской области прямо на канале в YouTube zagspskov, также видеоролики доступны к просмотру на сайте https://www.zagspskov.ru/interviews в разделе «Интервью и мнения» и на ресурсах Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области.

В сюжетах специалисты дают ответы на самые частые вопросы при подготовке свадебного торжества, объясняют тонкости подготовки, на что нужно обязательно обратить внимание, дают советы как избежать ненужных хлопот, рассказывают о трендах нынешнего сезона и самое главное – о том, какие возможности предлагают псковские профессионалы.