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Мастер-класс по созданию гармоничного образа невесты пройдет в зале псковского особняка Лавриновского⠀

Zagspskov приглашает невест на встречу 25 октября в 12 часов дня в особняк Лавриновского, где специалисты свадебной индустрии расскажут, как правильно организовать утро невесты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.



Фото: Анна Пикалева

Невесты узнают, как правильно составить гармоничный образ, познакомятся с модными тенденциями свадебных платьев, и самое главное – на этой встрече пройдет мастер-класс по съемке будуарного утра.

Что в себя включает мастер-класс: в специально созданной локации на примере профессиональной модели для участниц встречи (невест) фотограф Олег Иванов будет демонстрировать правильные позы для съемки, рассказывать про выгодные ракурсы и давать полезные советы.

Бьюти-специалисты расскажут, почему был выбран данный образ для модели. И, конечно же, желающие участницы смогут примерить будуарный образ и отработать полученные знания на практике.

На предстоящей встрече невесты узнают о свадебных и будуарных платьях от свадебного организатора Wedding FOR you event, о стильных свадебных прическах, о современном и стойком свадебном макияже, о современном декоре и флористике.

Встреча будет проходить в зале особняка Лавриновского, ул. Детская, 2. Сохранит на видео этот день видеограф Дарья Гузынина, а фоторепортаж и мастер-класс по позированию будет от Олега Иванова.

Для всех участниц будет организован приятный фуршет от кафе «Вкус и Цвет».

Стоимость входного билета на встречу 700 рублей.

Предварительная запись обязательна ввиду ограничительных мер.

Записаться на встречу можно по номеру 8 921-002-00-28 (в том числе в WhatsApp), а также через Direct @zagspskov в Instagram.