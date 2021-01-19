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Сцена / Проекты

Представлена серия видеороликов о жизни и творчестве Пушкина в Пскове

10.02.2021 14:19|ПсковКомментариев: 0

Ко Дню памяти великого русского поэта Александра Пушкина, который отмечается 10 февраля, Театрально-концертная дирекция подготовила серию видеороликов о жизни и творчестве поэта в Пскове. 

Ведущий актер Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, заслуженный артист России Сергей Попков расскажет, чем занимался Александр Сергеевич в Пскове, с кем он виделся и что он здесь написал.

Напомним, что на YouTube-канале Театрально-концертной дирекции можно посмотреть серию образовательных мастер-классов по сценической речи от Сергея Попкова, а также мастер-классы, основанные на системе Станиславского, от актера и режиссера Анатолия Кузьмина.

Теги: #театр #Пушкин
Источник: Псковская Лента Новостей
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