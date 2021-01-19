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Более 2800 человек посетили «Поезд Победы» в Великих Луках

Более 2800 человек посетили «Поезд Победы» в Великих Луках. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Напомним, передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Великие Луки 20 февраля и три дня знакомил жителей и гостей Города воинской славы с историей Великой Отечественной войны.

Великолучане очень ждали прибытия «Поезда Победы», и бесплатные билеты разошлись в течение нескольких часов после открытия регистрации. Побывать в уникальном музее за три дня смогли более 2800 человек.

На многих экспозиция произвела очень сильное впечатление. Большинство посетителей, которые делились впечатлениями, выражали огромную благодарность организаторам проекта, пояснили в пресс-службе ТКД.

«Я даже слов не нахожу, чтобы мне что-то еще добавить. Трогает до слез, как будто побывала на этой войне. Когда рассказывают о войне – это одно, а увидеть это все почти вживую - совсем другое! Это настолько правдоподобно, что нужно какое-то время, чтобы все осознать. Огромное спасибо всем, кто создавал это чудо. С такой любовью и в тоже время профессионально так все сделано, что просто удивительно. Очень сильное впечатление, ничего подобного я в жизни не видела», - поделилась впечатлениями великолучанка, посетившая музей.

Помощь в организации экскурсий оказывали более 100 волонтеров. Они встречали гостей музея, обеспечивали их средствами индивидуальной защиты, сопровождали группы во время посещения поезда.

Музей посетил уже более 30 городов России. Побывали в «Поезде Победы» более 40 тысяч человек – это единственная в мире выставка, соединившая полную историческую достоверность событий Великой Отечественной войны и впечатляющие спецэффекты.

Маршрут «Поезда Победы» в этом году пройдет также через города Сибири и Дальнего Востока. Из Великих Лук он отправился в Ржев.

Все желающие могут отправиться в 3D-тур по железнодорожному составу на сайте проекта.

Добавим, выставочная экспозиция создана в честь 75-летия Великой Победы. Инициатива реализована командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтеры Победы».

В псковском регионе проект был реализован Театрально-концертной дирекцией совместно с областным комитетом по культуре и управлением общественных проектов и молодежной политики.