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Клуб «Тропы» приглашает псковичей на встречу с легендарным путешественником

В клубе путешествий имени Глеба Травина «Тропы», действующем при Псковском театре драмы, 17 марта выступит легендарный путешественник Владислав Кетов, который осуществил первое в истории путешествие буквально вокруг Земли.

За 21 год и 21 день мировой экспедиции по территории 96 стран и по береговой линии 4-х континентов Владислав преодолел на велосипеде 169 000 километров. Его маршрут уникален по способу передвижения (экологически чистый транспорт), по идее маршрута (единственная естественная линия, которая есть на любой карте мира — контур континентов) и по протяженности (более четырёх экваторов).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, на встрече Владислав Кетов представит недавно изданную книгу «Контур Кетова», в которой он подробно описал своё знаменитое путешествие.

Встреча состоится в Новом зале Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина 17 марта в 19.00. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Записаться на встречу можно на сайте театра, в социальных сетях проекта и по телефону: 8 (992) 292-50-60.

Проект реализуется благодаря ключевым партнерам: гостинице «Октябрьская», транспортной компании «Меридиан» и кафе «Вкус и Цвет». Информационную поддержку проекту оказывает Псковская Лента Новостей.