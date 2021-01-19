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Фильмы номинанта на премию «Ника» покажут в псковском киноклубе «Молоко и Сено»

Режиссер-мультипликатор, художник-мультипликатор, сценарист Саша Свирский станет гостем киноклуба «Молоко и Сено», действующего при Псковском театре драмы, 21 и 22 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Творческая встреча с мультипликатором состоится в пятницу в Новом зале, а в субботу на большом экране зрители увидят его лучшие работы.

Саша Свирский занимается анимацией с 2008 года. Создал множество анимационных фильмов и музыкальных видео, в том числе клип на песню «Машина прогресса» (2017) рэперов Ka-tet и Oxxxymiron. Его работы отмечены призами многих международных анимационных фестивалей.

Саша Свирский - номинант на премию «Ника» в категории лучший анимационный фильм за работу над короткометражкой «Аниматанго» (2017). Картина «9 способов нарисовать человека» (2016) удостоилась номинации на премию «Икар» и получила диплом Открытого российского фестиваля анимационного кино. Лауреат «Бронзового Бармаглота» фестиваля «Etiuda&Anima» за работу над клипом «Bokus Mang» (2014).

Творческая встреча начнется 21 мая в 19:00, кинопоказ – 22 мая в 18:00. Вход свободный.

Место проведения: Новый зал Псковского театра драмы (ул. Пушкина, 13 А, 3 этаж).