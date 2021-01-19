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Киноклуб псковского театра покажет в июне оскароносные фильмы

Киноклуб Псковского театра драмы «Молоко и Сено» приглашает зрителей на три кинопоказа в июне. В Новом зале театра при поддержке проекта «ИНОЕКИНО» покажут три фильма: «Почему мы креативны?» (документальное кино Германа Васке), «Любовное настроение» и «Чунгкинский экспресс» Вонга Кар-Вая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Как отметили в театре, проект «ИНОЕКИНО» возвращает на большие экраны России классику мирового кинематографа. Репертуар проекта — фильмы-обладатели премии «Оскар», Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля, лидеры кассовых сборов. Миссия компании «ИНОЕКИНО» — не только демонстрация кинофильмов в максимально возможном качестве, но и развитие культуры кинопросмотра.

В июне кинопоказы в Пскове будут проходить по воскресеньям в 18:00, стоимость билета - 150 рублей.

13 июня киноклуб приглашает зрителей на показ документального фильма Германа Васке «Почему мы креативны?» (2018). Путешествуя по всему миру, Герман Васке 30 лет общался с ключевыми фигурами эпохи – учеными, музыкантами, художниками и режиссерами. Это фильм-анкета с множеством мировых звезд в кадре. О природе творчества говорят Линч, Боуи, Горбачев, Хокинг, Джармуш, Тарантино и другие.

20 июня «Молоко и Сено» покажет фильм «Любовное настроение» (2000) Вонга Кар-Вая. Это история о любовном томлении, одиночестве и тайнах, симфония скрытых желаний и эмоций. Две супружеские пары, господин Чоу с женой и госпожа Су с мужем, одновременно въезжают в соседние квартиры. Пока их супруги пропадают на работе, Чоу и Су проводят много времени в одиночестве и общаются как обычные соседи. Все меняется, когда они обнаруживают, что их супруги изменяют им друг с другом. Чоу и Су пытаются понять, как начался этот роман, и постепенно сближаются, но не хотят давать волю чувствам…

27 июня псковичам представится возможность посмотреть на большом экране фильм «Чунгкинский экспресс» (1994) того же режиссера. «Чунгкингский экспресс» — две истории любви в городских джунглях: о разбитых сердцах, поисках близости, духоте повседневности и мечтах о Калифорнии. Полицейский №223 страдает: прошел ровно месяц, как его бросила девушка. Он идет в бар и решает, что влюбится в первую же женщину, которая войдет в дверь. Ею оказывается загадочная блондинка, замешанная в опасных криминальных схемах… Параллельно от полицейского №663 уходит девушка-стюардесса. Она оставляет ключ от его квартиры в ночной закусочной, где постоянно звучит песня California Dreamin’ и работает немного странная Фэй. Фэй решает тайно пробраться в квартиру и изменить жизнь полицейского №663, анонсировали в театре.

Показы киноклуба «Молоко и Сено» проходят в Новом зале Псковского театра драмы (ул. Пушкина, 13А). Билет на сеанс можно купить в кассе или на официальном сайте театра.