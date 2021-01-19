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Псковская филармония открывает цикл лекций о классической музыке

В Псковской областной филармонии стартует новый образовательный проект «9 лекций о классической музыке». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

На лекциях искусствовед Анна Виленская расскажет о самых важных вехах в истории музыки: о том, как классическая музыка появилась, как развивалась, почему сменялись музыкальные эпохи, как композиторы жили, зарабатывали и писали музыку, и почему классическая музыка «закончилась» в привычном нам понимании.

Первая встреча состоится 25 сентября в 18:00. Лекции будут простыми и доступными. Они подойдут как начинающим музыкантам, так и людям, совершенно далеким от музыки. На мероприятия можно приходить с детьми.

Анна Виленская - композитор, лектор, популяризатор классической музыки, редактор Союза композиторов, руководитель Открытого музыкального лектория в Санкт-Петербурге, автор подкастов Филармонии имени Дмитрия Шостаковича и Союза композиторов России, лауреат разных премий как лектор, пианистка и композитор. Она проводит научно-популярные лекции о музыке разных эпох, преподает подбор по слуху и теорию музыки взрослым начинающим музыкантам, добавили в ТКД.

Заказ и бронирование билетов доступны на сайте филармонии. Стоимость билета 200 рублей.