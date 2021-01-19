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Пригласительные билеты на лазерное шоу в Пскове можно получить в кассе филармонии

25.08.2021 15:25|ПсковКомментариев: 0

Пригласительные билеты на мультимедийное лазерное шоу в Пскове можно получить в кассе Псковской областной филармонии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, детям в возрасте до 12 лет пригласительные билеты не нужны.

Показ 20-минутного анимационного ролика о жизни князя Александра Невского пройдет в Псковском кремле 27, 28 и 29 августа (три показа в день - в 21:00, 21:45 и 22:30).

«Мероприятие вызвало повышенный интерес у зрителей в июле, и организаторы приняли решение показать лазерное шоу большему количеству зрителей», - отметили в дирекции.

Напомним, этот уникальный светолазерный проект создан Театрально-концертной дирекцией совместно со специалистами мультимедийных технологий от сценария до видеоконтента и реализован в рамках региональных мероприятий, посвященных празднованию в Псковской области 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

При посещении лазерного шоу необходимо соблюдать следующие правила:

  • соблюдать масочный режим как взрослым, так и детям на протяжении всего времени продолжения шоу;
  • соблюдать социальное дистанцирование - 1,5 м;
  • место для просмотра обозначено светящейся меткой на земле.

«Просьба не задерживаться на территории Довмонтова города после завершения шоу и дать возможность следующей группе зрителей занять свои места», - призвали в ТКД.

Возрастное ограничение: 6+

Теги: #псков #ТКД #лазерное шоу
Источник: Псковская Лента Новостей
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