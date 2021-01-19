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Участники конференции «Музейные маршруты России» оценили лазерное шоу

Участники конференции «Музейные маршруты России» посетили выставку «Господин Псков» и посмотрели лазерное шоу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Участники конференции «Музейные маршруты России» вчера, 26 августа, посетили выставку «Господин Псков» в Приказных палатах и посмотрели лазерное шоу в Псковском кремле, посвященное 800-летию Александра Невского.

Выставка «Господин Псков» рассказывает о жизни горожан во времена Средневековья и вечевого Пскова. На выставке почти тысяча экспонатов представляют фонды коллекций Псковского музея. Это находки, начиная с дореволюционных лет и до сегодняшних дней. Через экспонаты выставки гости выставки увидели разные стороны жизни псковичей - ремесла, ювелирное дело, деревообработка, торговля, военное дело, досуг.

Выставка «Господин Псков» - это еще и презентация будущей огромной исторической экспозиции о быте и культуре псковичей, которая откроется в Паганкиных палатах после завершения их реконструкции.

Перед показом Лазерного шоу к участникам конференции обратилась председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. «Я рада приветствовать вас на псковской земле. От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова хочу выразить благодарность Министерству культура за то, что мы попали в список городов, которые принимают этот пилотный проект "Музейные маршруты России". Мы готовы использовать успешный опыт федеральных музеев в своей работе. Надеемся, это позволит добиться не только эффективного роста посещаемости выставочных залов и экспозиций, но и повысить доходы самих музеев. Надеемся еще не один раз увидеть вас, на нашей древней псковской земле и чтобы у вас остались только теплые воспоминания», - подчеркнула Ольга Тимофеева.

«Хочется пожелать нашим "Музейным маршрутам России" долгие лета, чтобы мы встречались чаще, обменивались новыми проектами, развивались. Чтобы у нас все складывалось, как мы планируем здесь и сейчас на наших музейных маршрутах», отметила заместитель директора департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Елена Гомонюк.

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, ответственный секретарь РГ по развитию межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России» Сергей Корнеев назвал Псковскую область гостеприимным регионом.

«Гостеприимная Псковская область – не просто фраза, это работа музеев, учреждений культуры. Тот опыт, который коллеги представляют, очень интересен для развития туризма», – добавил Сергей Корнеев.

По его словам, именно в Псковской области сходятся многие проекты, которые реализуются в рамках проекта Министерства культуры РФ «Музейные маршруты России». Прежде всего, это «Серебряное ожерелье России». Возможности Псковской области за последние годы многократно выросли в сфере туризма, заключил Сергей Корнеев.

В завершении встречи участникам конференции продемонстрировали видеоролик о жизни Великого воина и правителя Руси Александра Невского. Этот свето-лазерный проект, подготовленный Театрально-концертной дирекцией совместно со специалистами мультимедийных технологий, вызвал большой интерес у гостей и имел положительный отклик.