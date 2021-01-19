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Более 50 мероприятий состоялось в проекте «Ветка» в прошлом сезоне

В прошлом сезоне образовательный проект Псковского театра драмы «Ветка» вернулся к работе. За пять месяцев в Новом зале театра, ставшим основной площадкой для творческих встреч, лекций и кинопоказов, прошло 52 мероприятия. Около 2,5 тысячи зрителей посетили события «Ветки» и других культурологических проектов театра, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

«Театр в современном его виде должен быть культурной точкой притяжения, мультикультурной площадкой, – отметил художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев. – Театр – это в моем понимании не только драматические спектакли. Именно поэтому мы развиваем киноклуб, культурологические проекты, создаем моноспектакли, бэби-спектакли, спектакли-кабаре».

Напомним, в Псковском театре драмы работает серия культурных проектов – лекторий «Ветка», киноклуб «Молоко и Сено», клуб путешествий имени Глеба Травина «Тропы». В театре можно увидеть авторское кино, посетить выставку современных художников, прослушать лекцию по философии, познакомиться с молодыми литераторами.

«В Пскове существует срез молодежи, которой интересны встречи с писателями, публицистами, художниками, путешественниками. И мы предоставляем активным и любознательным людям возможность образовываться, узнавать новое. Это направление в театре будет развиваться в зависимости от интереса зрителя. Сейчас этот интерес есть», – отметил Дмитрий Месхиев.

Новый сезон проект «Ветка» откроет в сентябре. Следить за афишей и другой актуальной информацией можно в соцсетях проекта: https://vk.com/vetka_pskov, @vetka_pskov.