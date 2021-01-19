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Сцена / Проекты

Псковичей приглашают на показы фильмов о Бродском, Довлатове и Мандельштаме

23.09.2021 11:01|ПсковКомментариев: 0

«Дни творчества Ромы Либерова» пройдут в киноклубе Псковского театра драмы «Молоко и Сено» с 24 сентября по 3 октября. В Новом зале театра состоятся семь бесплатных показов фильмов режиссера, а завершится серия кинопоказов творческой встречей с ним. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Рома Либеров – режиссер, автор серии фильмов о русских писателях. Как заметили в театре, его картины самобытны и выбиваются из ряда ординарных биографических фильмов: они полумультипликационные, с врезками кинохроники и игрового кино. Российские и советские писатели «оживают» в виде кукол, вырезок и коллажей, с помощью афоризмов, дневников и воспоминаний близких. Рома Либеров является куратором, продюсером, учредителем и директором фонда поддержки и сохранения культуры «Улисс».

С 24 сентября по 3 октября киноклуб «Молоко и Сено» покажет фильмы об Олеше, Бродском, Владимове, Довлатове, Ильфе и Петрове, Мандельштаме, Платонове.

В создании фильмов оказались задействованы многие артисты, в их числе: Виктор Сухоруков, Сергей Маковецкий, Чулпан Хаматова, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Игорь Золотовицкий, Кирилл Пирогов, Полина Агуреева, Галина Тюнина, Инна Чурикова, Сергей Пускепалис, Светлана Камынина, Мириам Сехон.

Сеансы пройдут 24, 26, 30 сентября и 1, 2 октября. Творческая встреча с Ромой Либеровым намечена на 2 октября.

Вход на все показы свободный, но по предварительной записи. Записаться можно в группах киноклуба в социальных сетях «ВКонтакте» и в Instagram или по телефону: 8 (992) 292-50-60 (Дмитрий).

Напомним, киноклуб «Молоко и Сено» работает в Новом зале Псковского театра драмы во втором здании театра на улице Пушкина, 13А, на третьем этаже. 

Теги: #кино #театр #псков #встреча
Источник: Псковская Лента Новостей
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