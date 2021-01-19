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Сцена / Проекты

Великолучан приглашают на «Культурные выходные»

15.12.2021 15:22|ПсковКомментариев: 0

Областные учреждения культуры с 17 по 19 декабря приготовили для детей и взрослых Великолукского района творческий предновогодний подарок в виде музыкальных и познавательных программ. Великолучане станут третьими в области участниками акции «Культурные выходные» и за три дня в муниципалитете пройдет 10 мероприятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В рамках акции, подготовленной комитетом по культуре Псковской области, будут представлены выставки мастеров декоративно-прикладного творчества, Военно-исторического музея-заповедника Псковской области и регионального отделения Союза художников России, а также культурно-просветительский проект «Шедевры Русского музея», подготовленный областной библиотекой, уроки и мастер-классы ведущих преподавателей колледжа искусств и концерт ансамбля русской музыки «Псков».

Для профилактики распространения COVID-19 в любых помещениях нужно носить маски и соблюдать дистанцию.

Программа акции «Культурные выходные» в Великолукском районе

17 декабря 2021 года

12.00 - 18.00 - выставка Псковского регионального отделения «Союз художников России»

12.00 - 18.00 - выставка мастеров декоративно-прикладного творчества ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»

Фойе Булынинского сельского дома культуры (Великолукский район, деревня Булынино, Центральная улица)

12.00 - 18.00 - выставка ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник»

Танцевальный зал Булынинского сельского дома культуры (Великолукский район, деревня Булынино, Центральная улица)

13.00 - 14.00 - культурно-просветительский проект «Шедевры Русского музея» ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»

Булынинская сельская библиотека (Великолукский район, деревня Булынино)

14.30 - 16.00 - уроки и мастер-классы ведущих преподавателей колледжа для учащихся и педагогов школы искусств

МБУ ДО «Детская музыкальная школа Великолукского района» (Великолукский район, деревня Переслегино)

18 декабря 2021 года

10.00 - 18.00 - выставка Псковского регионального отделения «Союз художников России»

10.00 - 18.00 - выставка мастеров декоративно-прикладного творчества ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»

Фойе Булынинского сельского дома культуры (Великолукский район, деревня Булынино, Центральная улица)

15.00 - 16.00 - концерт ансамбля русской музыки «Псков»

Концертный зал Булынинского сельского дома культуры (Великолукский район, деревня Булынино, Центральная улица)

19 декабря 2021 года

10.00 - 18.00 - выставка Псковского регионального отделения «Союз художников России»

10.00 - 18.00 - выставка мастеров декоративно-прикладного творчества ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»

Фойе Булынинского сельского Дома культуры (Великолукский район, деревня Булынино, Центральная улица)

Теги: #ТКД #великолукский район #культурные выходные
Источник: Псковская Лента Новостей
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