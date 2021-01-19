Великолучан приглашают на «Культурные выходные»

Областные учреждения культуры с 17 по 19 декабря приготовили для детей и взрослых Великолукского района творческий предновогодний подарок в виде музыкальных и познавательных программ. Великолучане станут третьими в области участниками акции «Культурные выходные» и за три дня в муниципалитете пройдет 10 мероприятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
В рамках акции, подготовленной комитетом по культуре Псковской области, будут представлены выставки мастеров декоративно-прикладного творчества, Военно-исторического музея-заповедника Псковской области и регионального отделения Союза художников России, а также культурно-просветительский проект «Шедевры Русского музея», подготовленный областной библиотекой, уроки и мастер-классы ведущих преподавателей колледжа искусств и концерт ансамбля русской музыки «Псков».
Для профилактики распространения COVID-19 в любых помещениях нужно носить маски и соблюдать дистанцию.
Программа акции «Культурные выходные» в Великолукском районе
17 декабря 2021 года
12.00 - 18.00 - выставка Псковского регионального отделения «Союз художников России»
12.00 - 18.00 - выставка мастеров декоративно-прикладного творчества ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»
Фойе Булынинского сельского дома культуры (Великолукский район, деревня Булынино, Центральная улица)
12.00 - 18.00 - выставка ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник»
Танцевальный зал Булынинского сельского дома культуры (Великолукский район, деревня Булынино, Центральная улица)
13.00 - 14.00 - культурно-просветительский проект «Шедевры Русского музея» ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»
Булынинская сельская библиотека (Великолукский район, деревня Булынино)
14.30 - 16.00 - уроки и мастер-классы ведущих преподавателей колледжа для учащихся и педагогов школы искусств
МБУ ДО «Детская музыкальная школа Великолукского района» (Великолукский район, деревня Переслегино)
18 декабря 2021 года
10.00 - 18.00 - выставка Псковского регионального отделения «Союз художников России»
10.00 - 18.00 - выставка мастеров декоративно-прикладного творчества ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»
Фойе Булынинского сельского дома культуры (Великолукский район, деревня Булынино, Центральная улица)
15.00 - 16.00 - концерт ансамбля русской музыки «Псков»
Концертный зал Булынинского сельского дома культуры (Великолукский район, деревня Булынино, Центральная улица)
19 декабря 2021 года
10.00 - 18.00 - выставка Псковского регионального отделения «Союз художников России»
10.00 - 18.00 - выставка мастеров декоративно-прикладного творчества ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»
Фойе Булынинского сельского Дома культуры (Великолукский район, деревня Булынино, Центральная улица)