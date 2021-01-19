Сцена / Проекты

В Псковской области начали исполняться мечты с региональной «Елки желаний»

Первые желания в рамках региональной благотворительной акции «Елка желаний» этого года уже начали исполняться. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной Театрально-концертной дирекции, на днях шесть воспитанников Центра помощи детям Печорского района побывали в Москве.

«Волшебная сказка началась с посадки в поезд "Псков - Москва". Многие дети первый раз путешествовали по железной дороге. Уютные, комфортные и чистые купе; добрые и внимательные проводники. В Москве детей встретили чудесные волшебники, которые угощали их огромным разнообразием экзотических фруктов, лесных и садовых свежих ягод. Ребята были в восторге от такого теплого приема. Дети побывали в сказочной стране профессий "КидБург" и познакомились с особенностями работы пожарного, врача, полицейского», - отметили в пресс-службе.

После этого воспитанники Печорского центра помощи детям посетили новогоднюю Красную площадь и попробовали советское мороженое. Вечером снова поезд «Москва – Псков». По словам сотрудников социального учреждения Печорского района, детям не хотелось, чтобы «заканчивалась эта добрая сказка».

«Домой ребята вернулись довольные и счастливые, переполненные эмоциями и впечатлениями», – отметили сотрудники Центра помощи детям.

«Театрально-концертная дирекция говорит спасибо благотворителям за организацию такой чудесной поездки! Благодаря вам сбываются мечты детей, оставшихся без любви и заботы родителей», - добавили в ТКД.