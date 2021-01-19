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Псковичей приглашают на новогоднюю фотосессию в особняк

Новогодние фотосессии «Волшебные сказки» пройдут в особняке Лавриновского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фото здесь и далее: Александр Калинин

По традиции второй год подряд в особняке Лавриновского в Пскове пройдут новогодние фотосессии с участием фотографов и художника по гриму, стилиста и визажиста Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

«Юных псковичей в этом году приглашают 5 января на фотосессии в рамках фотопроекта "Волшебные сказки". Их ждет волшебное путешествие в красивый "Дворец" в центре города Пскова с пятиметровой рождественской красавицей елкой, авторские костюмы и декорации, образы по мотивам известных сказок», - сообщили в пресс-службе ТКД.

В детском фотопроекте в этом году принимает участие фотограф Александр Калинин. Он входит в топ-70 лучших детских фотографов мира. Также с детьми будет работать популярный семейный фотограф Ирина Михайлова, добавили в ТКД.