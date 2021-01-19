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Пообщаться с дзен-буддийским монахом смогут псковичи

Проект Псковского театра драмы «Ветка» 26 января приглашает на встречу с Ярославом Скачковым (Чинье Сунимом) – петербуржцем, который более 10 лет назад отправился в Южную Корею, чтобы стать дзен-буддийским монахом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского драмтеатра

«10 лет назад успешный фотограф Ярослав Скачков покинул Россию и отправился в Южную Корею. С тех пор он живет и активно практикует медитацию в качестве монаха в одном из корейских монастырей. 26 января Ярослав (Чинье Суним) посетит Псков и выступит в проекте "Ветка". Гость расскажет о Южной Корее, о повседневной жизни в монастыре и о буддийском пути как универсальном творческом режиме свободы», - отметили в пресс-службе театра.

Встреча пройдет 26 января в 19:00 в Новом зале Псковского театра драмы. Вход свободный, но по предварительной регистрации в соцсетях проекта «Ветка» («ВКонтакте», Instagram) или по номеру телефона: 8 (992) 292-50-60 (Дмитрий, руководитель проекта «Ветка»).

Добавим, Чинье Суним родился в Санкт-Петербурге. В 2008 году начал практиковать дзен в школе Кван Ум как мирянин. С 2010 стал хэнджанимом (послушником) в храме Джангенса в Южной Корее под Сеулом. В 2011 принял обеты сами (шраманера) и начал учиться в школе медитации ордена Чоге (КиБон СонВон 기본 선원). В 2015 окончил школу медитации. В 2016 принял обеты Бхику (бхикшу), таким образом приняв полную монашескую ординацию.

С 2016 по 2017 жил и практиковал в международном дзен-храме Мусанса. Лето 2017 практиковал в Сингапуре и Малайзии в ретритном центре Кван Йон Чон Лин. Всего Чинье Суним прошел более 15 трехмесячных ретритов в разных корейских храмах и храмах Кван Ум (Мусанса и в храме Малайзии), из них 100 дней соло-ретрит. Также соло-ретрит в Мумунгване – 8 месяцев.