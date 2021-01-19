Сцена / Проекты

Анна Виленская прочтет псковичам лекцию об авангарде в музыке

Шестая лекция Анны Виленской, в рамках нового образовательного проекта «9 лекций о классической музыке» состоится 19 февраля в БКЗ филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

В своем цикле лекций искусствовед Анна Виленская знакомит слушателей с самыми важными моментами в истории музыки.

Тема предстоящей встречи – «Авангард. Что не так с музыкой и как ее слушать».

По мнению Анны Виленской, «Авангард» — это не название эпохи, а способ написания музыки категорически по-новому. На лекции будут раскрыты следующие вопросы:

Почему композиторов начала XX века одолела тревога?

Как они писали музыку и что делать, если вы вовсе не чувствуете, что авангардная музыка предназначена для слушания?

«Лекции Анны Виленской рассчитаны на самую широкую аудиторию и подойдут как начинающим музыкантам, так и людям, совершенно далеким от музыки. Можно приходить с детьми», - отметили в пресс-службе ТКД.

Добавим, Анна Виленская композитор, лектор, популяризатор классической музыки, редактор Союза композиторов. Руководитель Открытого музыкального лектория в Санкт-Петербурге, автор подкастов Филармонии им. Шостаковича и Союза композиторов России. Лауреат разных премий как лектор, пианистка и композитор. Проводит научно-популярные лекции о музыке разных эпох, преподает подбор по слуху и теорию музыки взрослым начинающим музыкантам.

Зрители старше 18 лет смогут посетить концерты филармонии при наличии одного следующих документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта».

Встреча состоится 19 февраля в 17:00. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте филармонии.